В Киеве за неделю число больных корью возросло почти вдвое

В Киеве с начала 2018 года по состоянию на утро вторника, 16 января, корью заболели 92 человека, среди инфицированных 68 детей.

На стационарном лечении сейчас находятся семеро взрослых и пятеро детей, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Ранее власти столицы информировали, что по состоянию на 9 января было зарегистрировано 54 случая заболевания, таким образом количество больных за неделю возросло почти в два раза.

Напомним, в 2017 году в столице корью заболели 87 человек, в том числе 63 детей (в 2016-м было зарегистрировано только два случая), 86% среди всех заболевших не были привиты против нее. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун говорила, что в нашу страну корь пришла из Румынии.