В Донецкой области военный грузовик врезался в автобус с шахтерами, много пострадавших

В районе города Белицкое Донецкой области произошло ДТП с участием военного КрАЗа и автобуса с шахтерами, в результате пострадали 17 горняков, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который вез шахтеров на работу, и военного КрАЗа. 17 шахтеров обратились в больницу", — сообщил Волынец в Facebook.

Он добавил, что сейчас ведется расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье не разминулись автобус и "Нива".