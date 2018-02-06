Эпик фейл. Крупная немецкая компания "записала" Севастополь и Симферополь в состав России

Известная международная логистическая компания DHL в окне заказа доставки указала Симферополь и Севастополь как относящиеся к Российской Федерации.

Соответствующую информацию со скриншотами на своей странице опубликовал народный депутат Украины Борислав Береза.

"Чувствуется, что кому-то в Германии скучно живется. Вот и занимаются тем, за что надо наказывать. Пока пишу запрос, на Кабмин и в СБУ, о приостановлении работы компании DHL Express Ukraine в Украине. И в ближайшие дни обращусь в посольство Германи с требованием разъяснить поведение немецкой компании. Проблемы с географией прекрасно лечатся штрафами", − нписал он.

Напомним, ранее в Париже в книжном магазине продавали глобусы с "неукраинским" Крымом.