Убийство Ноздровской. Суд вынес решение по Россошанскому

Суд оставил под стражей Дмитрия Россошанского, который обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой юристки Ирины Ноздровськой под стражей до 5 апреля текущего года.

Соответствующее решение приняла коллегия судей, сообщает "Громадське".

Как отмечается, начальнику следственного изолятора поручили провести полный медицинский осмотр подозреваемого.

Напомним, ДТП с Дмитрием Россошанским произошло 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района. В аварии погибла 26-летняя Светлана Сапатинская.

Данное дело слушалось два года. В итоге суд приговорил Дмитрия Россошанского к 7 годам лишения свободы. Однако его адвокат пытается обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

Отметим, за расследованием дела следила сестра Сапатинской Ирина Ноздровская, которую нашли мертвой 1 января. В ее убийстве подозревают отца Дмитрия Россошанского Юрия.