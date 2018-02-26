В Харькове после масштабной аварии без тепла остаются почти 100 зданий

В Харькове из-за авария на тепломагистрали без тепла остаются жилые дома, школы и больницы.

Как сообщают спасатели, на утро 26 февраля, без теплоснабжения остается 97 объектов: 81 многоэтажка, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольных учреждения.

Накануне власти обещали справиться с коллапсом к вечеру, однако залатать все прорывы не успели, поэтому отложили запуск теплосети до 26 февраля.

Первый порыв на теплотрассе произошел днем в субботу, 24 февраля. Вечером треснуло в другом месте, в ночь на воскресенье было зафиксировано еще одну аварию в крупнейшем спальном районе. Тогда батареи остыли в более 100 многоэтажках. Вчера днем, когда на улице было -15, термометры в квартирах показывали максимум 14 тепла, сообщает ТСН.

Без отопления остался и целый медкомплекс, в частности, перинатальный центр. Пациентов спасали обогревателями и тепловыми пушками. Возле больницы и в спортзале одной из школ развернули пункты обогрева.

В правительстве подчеркнули, что необходимо пересмотреть план работы и подготовку к зиме харьковских тепловых сетей. Кроме того, должна вмешаться городская власть для проверки финансирования этих сетей.