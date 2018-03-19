В Карпатах трагически погиб известный целитель, бесплатно спасавший людей

В селе Черетов Ивано-Франковской области погиб в пожаре местный знахарь Николай Данилюк. Он якобы исцелял людей присказками и никогда не брал в руки денег.

Его жена сгорела заживо, а Данилюка удалось вытащить из дома на улицу, но он умер до приезда скорой помощи, пишет Kurs.

Читайте также Украинские депутаты верят в колдовство и занимаются астрологией

Знахарь не разрешал называть себя мольфаром: "Мольфары — это злые люди. Я спасаю людей от мольфаров. Мольфары работают "на две руки". Они часто обращаются к дьяволу. Я христианин. Я молюсь к Матери Божьей каждый день. Я чтобы спасти человека обращаюсь к Богу. А мольфары? Они делают за деньги. А я деньги не беру, мне нельзя брать деньги".

По данным СМИ, он проводил свои ритуалы далеко в горах у колодца, куда стекала вода из семи разных потоков. При этом Данилюк утверждал, что из каждого источника течет вода разного вкуса.

Он рассказывал, что почувствовал в себе сверхсилу в начале 1970-х годов, когда "женщина в белом, с золотыми звездами на накидке" отвела его к тому месту, где еще его предки "присказывали", и объяснила ему, что нужно делать.

По данным ГосЧС, в доме была старая печь без дымовой трубы, дым из которой выходил прямо в крышу. Кроме того, супруги любили выпить и много курили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах в частном жилом доме, который принадлежит трем хозяевам, произошел пожар, были найдены тела трех людей.