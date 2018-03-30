В украинском суде пояснили, зачем вызвали на допрос ликвидированного боевика Гиви

В Павлограде Днепропетровской области суд намерен допросить погибшего в феврале 2017 года главаря бандформирования "Сомали" Михаила Толстых по кличке Гиви.

Как сообщает "Радио Свобода", в случае неявки 5 апреля, суд будет рассматривать дело о совершении теракта без него.

По словам правозащитницы Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежды Волковой, причиной вызова давно погибшего человека в суд является украинская бюрократия. Поскольку ни одна инстанция на территории Украины не выносила решения о смерти Толстых, он числится среди живых.

Судебный иск инициировала СБУ, которая из-за его смерти на неподконтрольных Киеву территориях рассматривает Гиви, как живого и подсудного.

Напомним, Михаил Толстых был убит в феврале 2017 года в Донецке в результате выстрела из огнемета "Шмель".