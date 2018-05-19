В Черновцах полицию и ультраправых обвинили в срыве "Фестиваля равенства"

В субботу, 19 мая, в Черновцах представители ультраправых организаций и полиция сорвали проведение "Фестиваля равенства".

Утром организаторы фестиваля обнаружили, что был сломан входной замок локации (Буковинский Медиа-Центр Belle Vue), где должны были проходить мероприятия. Когда через два часа организаторы попали внутрь, в помещение пришли около 30 человек вместе со священниками, которые выступали против проведения фестиваля, говорится в сообщении на странице в Facebook организатора мероприятия, ОО "Инсайт", которая, в частности, оказывает помощь и поддержку ЛГБТКИ-людям.

"Полиция допустила к месту проведения представителей ультраправых организаций. Среди присутствующих радикалов мы узнали представителей "Традиций и порядка", "Катехона", "Зентропы", "Сестринства св. Ольги". Все они специально прибыли из Киева для того, чтобы блокировать проведение Фестиваля", — говорится в сообщении.

Как заявляют организаторы, после этого якобы поступило сообщение о заминировании локации.

"Данные действия были осуществлены полицией с целью срыва мероприятия. Во время выхода организаторов из локации в подъезде распылили газ и бросили молоток. Организаторов Фестиваля через коридор полиции вывели к автобусу и вывезли с места проведения мероприятия", — отметили в "Инсайте".

В "Инсайте" обвинили правоохранителей в том, что их действия совместно с давлением ультраправых групп привели к срыву фестиваля.

"Полиция не справилась со своими обязанностями и не позволила гостям безопасно посетить Фестиваль равенства. Полиция не обеспечила проведение Фестиваля, несмотря на многочисленные обращения и письма посольств иностранных государств и международных организаций. Все они выразили просьбу об обеспечении безопасности Фестиваля равенства. Действия полиции совместно с давлением ультраправых групп привели к срыву мероприятия", — подчеркнули в организации.

На странице фестиваля в Facebook отмечается, что "целью фестиваля является продвижение идей толерантности и равенства, а также борьба с дискриминацией уязвимых к проявлениям нетерпимости и насилия групп".

Согласно официальной программе "Фестиваля равенства", среди мероприятий, которые планировали организаторы провести, был показ документального фильма "Сильвана" о шведской рэперше Сильване Имам; лекция "Искусство — язык протеста" с критическим обзором художественных практик и стратегий, нацеленных на критику властных институтов патриархальной, капиталистической системы; разговор о 10 мифах о феминизме; показ документального фильма "Венеры" о поисках двумя режиссерами женщин для съемок в эротической ленте, основанной на собственном сексуальном опыте.

Напомним, ранее в Киеве напали на участников марша за права женщин.