Кремль тиражирует фейк о Javelin накануне встречи Путина с Трампом - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что российская власть распространяет фейковое письмо, в котором украинские конструкторы критикуют американские ракетные комплексы Javelin.

"Ко вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо Генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" на имя секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ — скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки" - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В СНБО подчеркивают, что такое письмо украинскими структурами написано не было, однако возникло оно накануне встречи президентов США и России.

"Недаром этот фальшивый документ появился перед встречей Путина с президентом США Трампом", — добавляют в ведомстве.

По информации журналистов, фейковое письмо было распространено 24 мая 2018 года. В нем якобы глава предприятия "Луч" пишет Турчинову о том, что в ракетных комплексах отсутствуют двигатели. Главный конструктор якобы сетует на массу проблем в Javelin, которая может привести к гибели военнослужащих и рекомендует использовать отечественные ПТРК "Стугна".

Напомним, эксперт в сфере развития военно-промышленного комплекса Украины Максим Глущенко заявил, что единственным для нашей страны недостатком американских противотанковых ракетных комплексов Javelin является их высокая цена.

Как ранее сообщалось, в начале марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 единиц оружия и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что наша страна уже получила Javelin.