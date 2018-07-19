Из-за проблем на заводе "ДнепрАзот", вызванных высокими ценами на газ, для обеззараживания питьевой воды Украина начала импортировать жидкий хлор из Румынии.

Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, хлор из Румынии поступает небольшими партиями, по 30-40 тонн в неделю, однако этого все равно не хватает. Польский и словацкий хлор может начать поступать на Украину до конца лета.

"Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа", - сказала Бабий, отметив, что сейчас переоборудуются мощности, чтобы Киев и Кривой Рог могли принимать цистерны с хлором и переливать его в контейнеры для других потребителей.

Она добавила, что ситуация, сложившаяся в стране в связи с нехваткой хлора, является сложной. По ее оценке, имеющихся запасов Украине хватит минимум на пять дней, максимум - на две недели.

Ранее "Киевводоканал" предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды.

Из-за приостановки работы на неопределенный срок предприятия "ДнепрАзот" - крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды - запасы химикатов на водоканалах подходят к концу, на некоторых предприятиях хлора осталось на срок до 20 суток.

"Если "ДнепрАзот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - сообщали в "Киевводоканале" в начале июля.