Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

Качество украинской армии будет оставаться выше, чем у оккупационных российских войск в ближайшей и среднесрочной перспективе, говорится в свежем отчете Института изучения войны(ISW).
Аналитики сообщают, что российское командование недавно использовало мобилизованный личный состав - заключенных, свежих контрактников и добровольцев без надлежащей подготовки для проведения массовых "мясных атак", чтобы достичь незначительных успехов в Украине. Они продемонстрировали готовность продолжать нести значительные потери ради этих успехов.
"Российский механизм формирования вооруженных сил в значительной степени соответствует уровню замещения потерь в Украине, однако, стимулируя быструю передислокацию нового личного состава для дополнительных "мясных" штурмов, а не для эффективной подготовки. Российские военкоры постоянно жалуются на неэффективную российскую подготовку после частичной мобилизации в сентябре 2022 года", - сообщается в отчете.видео дня
Отмечается, что бывший российский инструктор "Шторма-Z" недавно заявил, что их "стратегические" резервы "месяцами ничего не делают" из-за узких мест в обучении, вызванных недостаточным количеством инструкторов.
"Дальнейшее сотрудничество Украины с инструкторами НАТО предоставляет Киеву дополнительные возможности для совершенствования "своих базовых механизмов подготовки и улучшения качества новоразмещенного персонала"", - отмечают аналитики.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрела РФ повреждения получили дома базы отдыха, есть погибший и раненые.
В то же время, ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов на Харьковском направлении. Ожесточенные бои продолжаются в пригороде и в самом Волчанске.
Также известно, что подразделения российской оккупационной армии продвинулись возле населенных пунктов на востоке и юге Украины.
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