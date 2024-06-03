Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

Российские резервы "месяцами ничего не делают" из-за узких мест в обучении, вызванных недостаточным количеством инструкторов, сообщают аналитики ISW.

https://glavred.info/ukraine/eto-uvelichilo-preimushchestvo-nad-rossiyanami-v-isw-rasskazali-o-glavnom-kozyre-vsu-10570034.html Ссылка скопирована

ВСУ имеют существенное преимущество над оккупантами / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Качество украинской армии будет оставаться выше, чем у оккупационных российских войск в ближайшей и среднесрочной перспективе, говорится в свежем отчете Института изучения войны(ISW).

Аналитики сообщают, что российское командование недавно использовало мобилизованный личный состав - заключенных, свежих контрактников и добровольцев без надлежащей подготовки для проведения массовых "мясных атак", чтобы достичь незначительных успехов в Украине. Они продемонстрировали готовность продолжать нести значительные потери ради этих успехов.

"Российский механизм формирования вооруженных сил в значительной степени соответствует уровню замещения потерь в Украине, однако, стимулируя быструю передислокацию нового личного состава для дополнительных "мясных" штурмов, а не для эффективной подготовки. Российские военкоры постоянно жалуются на неэффективную российскую подготовку после частичной мобилизации в сентябре 2022 года", - сообщается в отчете. видео дня

Отмечается, что бывший российский инструктор "Шторма-Z" недавно заявил, что их "стратегические" резервы "месяцами ничего не делают" из-за узких мест в обучении, вызванных недостаточным количеством инструкторов.

"Дальнейшее сотрудничество Украины с инструкторами НАТО предоставляет Киеву дополнительные возможности для совершенствования "своих базовых механизмов подготовки и улучшения качества новоразмещенного персонала"", - отмечают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрела РФ повреждения получили дома базы отдыха, есть погибший и раненые.

В то же время, ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов на Харьковском направлении. Ожесточенные бои продолжаются в пригороде и в самом Волчанске.

Также известно, что подразделения российской оккупационной армии продвинулись возле населенных пунктов на востоке и юге Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред