Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

Качество украинской армии будет оставаться выше, чем у оккупационных российских войск в ближайшей и среднесрочной перспективе, говорится в свежем отчете Института изучения войны(ISW).

Аналитики сообщают, что российское командование недавно использовало мобилизованный личный состав - заключенных, свежих контрактников и добровольцев без надлежащей подготовки для проведения массовых "мясных атак", чтобы достичь незначительных успехов в Украине. Они продемонстрировали готовность продолжать нести значительные потери ради этих успехов.

Отмечается, что бывший российский инструктор "Шторма-Z" недавно заявил, что их "стратегические" резервы "месяцами ничего не делают" из-за узких мест в обучении, вызванных недостаточным количеством инструкторов.

"Дальнейшее сотрудничество Украины с инструкторами НАТО предоставляет Киеву дополнительные возможности для совершенствования "своих базовых механизмов подготовки и улучшения качества новоразмещенного персонала"", - отмечают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.