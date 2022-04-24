Индульгенция на изнасилования: командование разрешило оркам зверства в Украине – правозащитница

Российские оккупанты / facebook.com/Mikokuk

Зверствующие в Украине российские оккупанты получили негласное разрешение на совершение в отношении мирных жителей особо тяжких преступлений.

Российские военные имеют "негласное разрешение" на изнасилования в Украине. Об этом заявила в интервью британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди.

Она является членом группы юристов, собирающей доказательства военных преступлений российской армии в Украине.

По ее словам, сейчас собранные данные свидетельствуют о "серьезных преступлениях", совершенных российскими военными.

При этом она отмечает, что у российских военных, которые совершают изнасилования, есть своего рода "иммунитет", так как, по ее словам, никто не был наказан за такие действия в армии РФ.

Кроме того, адвокат отметила, что преследовать людей за такие преступления, как правило, "очень сложно".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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