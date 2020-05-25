"Стыдно и противно": замначальника Нацполиции озвучил наказание после изнасилования в Кагарлыке

В полиции, возможно, грядут кадровые чистки после происшествия с изнасилованием / УНИАН

Заместитель начальника Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов пообещал масштабные увольнения в силовых структурах после действий двух полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании женщины и избиении мужчины.

"Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде… Один из них сегодня уволен из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне. Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание — неполное должностное соответствие… Откровенно — стыдно и противно!" — отметил Небытов в Facebook.

По словам правоохранителя, обвиняемые за свою карьеру в силовых структурах не отличились положительными поступками, а в результате "плюнули в лицо" всем сотрудникам полиции.

Небытов пообещал, что виновные будут непременно привлечены к уголовной ответственности, а некоторых руководителей в полиции ждет увольнение.

"Мы должны выявлять преступников в своих рядах, без разницы какой формой или маской прикрываются эти люди. Это и есть справедливость. Совершил – отвечай!", – подытожил правоохранитель.

Как ранее сообщалось, в городе Кагарлык Киевской области сотрудники Внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух представителей правоохранительных органов, которых подозревают в избиении и изнасиловании девушки.

Напомним, Нацполиция сообщила о задержании двух сотрудников правоохранительных органов, работающих в Кагарлицком отделении полиции. Обнародованы их имена и фотографии.