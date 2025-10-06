Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопу

Что известно:
- В Одессе и районе прогнозируют сильные ливни
- Синоптики объявили штормовое предупреждение
- Из-за ливней в Одессе может быть потоп
Погода в Одессе в ближайшие часы и дни будет штормовой. Областной центр и регион готовятся к сильным ливням и возможным потопам. Об этом предупреждает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Из-за ухудшения погодных условий в области объявили повышенный режим готовности - І уровень опасности. Ожидается, что в ночь на 7 октября выпадет до 49 мм дождя.
"Прошу жителей быть внимательными, особенно во время передвижения по городу. Возможны осложнения на дорогах. По возможности воздержитесь от передвижения без необходимости. Службы работают в усиленном режиме. Берегите себя и следите за официальной информацией", - написал он.
Обучение переводят на "дистанционку"
Из-за непогоды в Одесской области переводят образовательный процесс на дистанционный формат. В таком режиме дети будут учиться как минимум 7 октября. Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что речь идет о школах, детских садах и внешкольных учреждениях.
Также власти рекомендуют работодателям также быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы.
"Жителям области необходимо быть бдительными, по возможности ограничить передвижение без крайней необходимости и следить за изменениями в прогнозе погоды", - добавил он.
Одесские коммунальщики активно готовятся к непогоде. Они чистят системы водоотведения, дождеприемники и лотки от опавших листьев и мусора. Также осуществляется промывка рукавов для обеспечения эффективного отвода дождевой воды с городских улиц. Коммунальщики применяют даже тяжелую спецтехнику.
Выпадет почти метр дождя
В ГСЧС предупреждают о том, что значительные осадки ожидаются в период с 7 по 9 октября. За это время может выпасть 45-80 мм дождя.
"Объявлен I уровень опасности (желтый). Будьте осторожны во время передвижения и планируйте свой день с учетом погоды", - говорится в сообщении.
Какие регионы под угрозой затопления
Ранее Главред сообщал о том, какие районы и улицы Одессы находятся в зоне риска подтоплений.
Непогода в Одессе - что известно
Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры. 1 октября школьники учились дистанционно.
В ГСЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.
Впоследствии стало известно, что в Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Это было две женщины, и мужчины и 8-летняя девочка.
Другие новости:
- Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт
- Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь
- В Украину пожалует циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред