Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопу

В Одесской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Одессе в ближайшие часы и дни будет штормовой. Областной центр и регион готовятся к сильным ливням и возможным потопам. Об этом предупреждает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Из-за ухудшения погодных условий в области объявили повышенный режим готовности - І уровень опасности. Ожидается, что в ночь на 7 октября выпадет до 49 мм дождя.

"Прошу жителей быть внимательными, особенно во время передвижения по городу. Возможны осложнения на дорогах. По возможности воздержитесь от передвижения без необходимости. Службы работают в усиленном режиме. Берегите себя и следите за официальной информацией", - написал он.

Обучение переводят на "дистанционку"

Из-за непогоды в Одесской области переводят образовательный процесс на дистанционный формат. В таком режиме дети будут учиться как минимум 7 октября. Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что речь идет о школах, детских садах и внешкольных учреждениях.

Также власти рекомендуют работодателям также быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы.

"Жителям области необходимо быть бдительными, по возможности ограничить передвижение без крайней необходимости и следить за изменениями в прогнозе погоды", - добавил он.

Одесские коммунальщики активно готовятся к непогоде. Они чистят системы водоотведения, дождеприемники и лотки от опавших листьев и мусора. Также осуществляется промывка рукавов для обеспечения эффективного отвода дождевой воды с городских улиц. Коммунальщики применяют даже тяжелую спецтехнику.

Выпадет почти метр дождя

В ГСЧС предупреждают о том, что значительные осадки ожидаются в период с 7 по 9 октября. За это время может выпасть 45-80 мм дождя.

"Объявлен I уровень опасности (желтый). Будьте осторожны во время передвижения и планируйте свой день с учетом погоды", - говорится в сообщении.

Какие регионы под угрозой затопления

Ранее Главред сообщал о том, какие районы и улицы Одессы находятся в зоне риска подтоплений.

Непогода в Одессе - что известно

Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры. 1 октября школьники учились дистанционно.

В ГСЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Впоследствии стало известно, что в Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Это было две женщины, и мужчины и 8-летняя девочка.

