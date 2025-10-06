Укр
Может выпасть до метра дождя: Одесса готовится к сильному потопу

Ангелина Подвысоцкая
6 октября 2025, 21:08
229
В Одесской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
потоп в Одессе
Одесса готовится к потопу из-за ливней / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • В Одессе и районе прогнозируют сильные ливни
  • Синоптики объявили штормовое предупреждение
  • Из-за ливней в Одессе может быть потоп

Погода в Одессе в ближайшие часы и дни будет штормовой. Областной центр и регион готовятся к сильным ливням и возможным потопам. Об этом предупреждает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Из-за ухудшения погодных условий в области объявили повышенный режим готовности - І уровень опасности. Ожидается, что в ночь на 7 октября выпадет до 49 мм дождя.

видео дня

"Прошу жителей быть внимательными, особенно во время передвижения по городу. Возможны осложнения на дорогах. По возможности воздержитесь от передвижения без необходимости. Службы работают в усиленном режиме. Берегите себя и следите за официальной информацией", - написал он.

Обучение переводят на "дистанционку"

Из-за непогоды в Одесской области переводят образовательный процесс на дистанционный формат. В таком режиме дети будут учиться как минимум 7 октября. Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что речь идет о школах, детских садах и внешкольных учреждениях.

Также власти рекомендуют работодателям также быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы.

"Жителям области необходимо быть бдительными, по возможности ограничить передвижение без крайней необходимости и следить за изменениями в прогнозе погоды", - добавил он.

Одесские коммунальщики активно готовятся к непогоде. Они чистят системы водоотведения, дождеприемники и лотки от опавших листьев и мусора. Также осуществляется промывка рукавов для обеспечения эффективного отвода дождевой воды с городских улиц. Коммунальщики применяют даже тяжелую спецтехнику.

  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы
  • Одесса готовится к потому
    Одесса готовится к потому фото: ЖКХ Одессы

Выпадет почти метр дождя

В ГСЧС предупреждают о том, что значительные осадки ожидаются в период с 7 по 9 октября. За это время может выпасть 45-80 мм дождя.

"Объявлен I уровень опасности (желтый). Будьте осторожны во время передвижения и планируйте свой день с учетом погоды", - говорится в сообщении.

Какие регионы под угрозой затопления

Ранее Главред сообщал о том, какие районы и улицы Одессы находятся в зоне риска подтоплений.

Непогода в Одессе - что известно

Как писал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла мощная непогода. Почти двухмесячная норма осадков выпала в течение семи часов. Интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры. 1 октября школьники учились дистанционно.

В ГСЧС Украины сообщили, что в течение всей ночи спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, доставали автомобили, откачивали воду из зданий.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

Впоследствии стало известно, что в Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Это было две женщины, и мужчины и 8-летняя девочка.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса погода прогноз погоды Одесская область новости Одессы Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
