'Расценки' составляют сотни тысяч рублей: россияне продают украинских детей в порнобизнес - омбудсмен

За мальчика, который "скоро пойдет в школу", оккупанты предлагают 250 тысяч рублей (130 тысяч грн).

Русские похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера / pixabay.com

Российские оккупанты похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил Лубинец, об этом стало известно из различных российских телеграм-каналов. Он также сообщил, что "расценки" достигают сотни тысяч рублей. Следовательно, за мальчика, который "скоро пойдет в школу", оккупанты предлагают 250 тысяч рублей (130 тысяч грн). Также в переписке указано, что дети из Украины и у них нет родственников.

"Невозможно словами описать весь спектр эмоций. Российская Федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире?!", - написал омбудсмен в своем Telegram- канале.

Он призвал Киберполицию, Национальную полицию и Офис генпрокурора "принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой".

Напомним, ранее на Запорожье в селе Очерет Заря Пологовского района российские оккупанты убили всю семью вместе с малолетними детьми. Отца с двумя детьми они расстреляли, а мать после этого изнасиловали и задушили. После жестокого убийства из дома семьи исчезли деньги и ценные вещи.

Также сообщалось, что на Харьковщине захватчики жестоко поиздевались над несовершеннолетней девушкойи и парнем. "Зверства, с которыми мы сталкиваемся, поражают. Когда наши правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, то нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а потом жестоко убили. Нашли парня, которому перед казнью отрезали половые органы. Мы обнаруживаем такие страшные вещи каждый раз, когда освобождаем новый населенный пункт", - рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

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