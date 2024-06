Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях

Российские оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Волчанска на фоне боев на Харьковщине. В Волчанске и вблизи Липцов бои становятся позиционными. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские войска продолжают штурмовать Волчанск, пытаясь закрепиться в городе пехотными подразделениями. Однако большую часть Волчанска контролируют Силы обороны Украины.

По данным ISW, войска РФ недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что во время механизированного штурма враг продвинулся в полях к северу и востоку от Старицы.

Один из российских военных блогеров отметил, что бои в Волчанске и вблизи Липцов (к северу от Харькова) переходят в позиционную фазу. В Волчанске действуют подразделения 138-й и 25-й мотострелковых бригад России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.