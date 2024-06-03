Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях

Войскам РФ удалось незначительно продвинуться на юго-запад от Волчанска, говорится в отчете ISW.

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Бои на Харьковщине становятся позиционными / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Волчанска на фоне боев на Харьковщине. В Волчанске и вблизи Липцов бои становятся позиционными. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские войска продолжают штурмовать Волчанск, пытаясь закрепиться в городе пехотными подразделениями. Однако большую часть Волчанска контролируют Силы обороны Украины.

По данным ISW, войска РФ недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что во время механизированного штурма враг продвинулся в полях к северу и востоку от Старицы.

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Один из российских военных блогеров отметил, что бои в Волчанске и вблизи Липцов (к северу от Харькова) переходят в позиционную фазу. В Волчанске действуют подразделения 138-й и 25-й мотострелковых бригад России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Харьковщине - бои за Волчанск

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать силы РФ на Харьковском направлении, в частности в пригороде и в самом Волчанске. 47-я ОМБр показала филигранную работу по уничтожению живой силы и техники российских штурмовых подразделений возле села Старица Волчанского района.

Также эксперт BILD Юлиан Рёпке заявил, что украинские защитники провели успешную контрнаступательную операцию в Волчанске. В середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. За последние дни украинские защитники частично выбили их из центра города.

Как сообщал Главред, на Золочевском направлении в Харьковской области активных действий российских оккупантов пока не наблюдается. Однако враг постоянно проводит ротацию, сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Повх.

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