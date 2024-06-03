УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях

Руслана Заклинская
3 июня 2024, 09:04
149
Войскам РФ удалось незначительно продвинуться на юго-запад от Волчанска, говорится в отчете ISW.
Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях
Бои на Харьковщине становятся позиционными / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Волчанска на фоне боев на Харьковщине. В Волчанске и вблизи Липцов бои становятся позиционными. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские войска продолжают штурмовать Волчанск, пытаясь закрепиться в городе пехотными подразделениями. Однако большую часть Волчанска контролируют Силы обороны Украины.

По данным ISW, войска РФ недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Волчанска. Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что во время механизированного штурма враг продвинулся в полях к северу и востоку от Старицы.

видео дня

Один из российских военных блогеров отметил, что бои в Волчанске и вблизи Липцов (к северу от Харькова) переходят в позиционную фазу. В Волчанске действуют подразделения 138-й и 25-й мотострелковых бригад России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Харьковщине - бои за Волчанск

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать силы РФ на Харьковском направлении, в частности в пригороде и в самом Волчанске. 47-я ОМБр показала филигранную работу по уничтожению живой силы и техники российских штурмовых подразделений возле села Старица Волчанского района.

Также эксперт BILD Юлиан Рёпке заявил, что украинские защитники провели успешную контрнаступательную операцию в Волчанске. В середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска и несколько центральных кварталов. За последние дни украинские защитники частично выбили их из центра города.

Как сообщал Главред, на Золочевском направлении в Харьковской области активных действий российских оккупантов пока не наблюдается. Однако враг постоянно проводит ротацию, сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Повх.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область война России и Украины Институт изучения войны Волчанск
Реклама

Главное за день

Путин хочет уничтожить европейскую цивилизацию, до конца войны он не доживет – Глоба

Путин хочет уничтожить европейскую цивилизацию, до конца войны он не доживет – Глоба

09:00 Интервью
Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой

Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой

08:20 Украина
РФ ночью массированно обстреляла базу отдыха на Харьковщине: есть жертва и раненые

РФ ночью массированно обстреляла базу отдыха на Харьковщине: есть жертва и раненые

08:11 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир 13287

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир

Никто не имеет права : Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны 3600

"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

Украина получила поворотный момент в войне 3066

Украина получила поворотный момент в войне

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком 1791

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком

Последние новости

09:56

Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

09:51

Гороскоп на завтра 4 июня: Скорпионы - не играйте в жертву, Весам - возможность поразить

09:48

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенкаВидео

09:15

"Продолжить свои попытки": Наталья Могилевская восхитила своим секретом

09:04

Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях

Путин хочет уничтожить европейскую цивилизацию, до конца войны он не доживет – ГлобаПутин хочет уничтожить европейскую цивилизацию, до конца войны он не доживет – Глоба
08:55

4 знака зодиака, которые обожают жить в роскоши

08:20

Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой

08:11

РФ ночью массированно обстреляла базу отдыха на Харьковщине: есть жертва и раненыеФото

07:58

"Поставили печать и подписались": украинский певец рассказал, что случилось с беглецами Винником и Ямой

Реклама
07:44

ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет: в ISW назвали предпосылки

06:45

Зеленский прибыл в Манилу и впервые встретился с президентом Филиппин: о чем говорилиФото

06:33

Украина получила поворотный момент в войнемнение

04:30

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком

03:30

"Дай Бог еще год прожить": Киркоров запаниковал и спрятал детей за границей

02:40

Под прицелом и ATACMS и F-16: США снимут запрет на удары вглубь РФ – Маломуж

02:21

Где сейчас младшая дочь Веры Брежневой - 14-летняя девушка поделилась планами

02:00

"Нервный срыв": Николь Кидман рассказал, как разводилась с Томом Крузом

01:21

"Его не любят в Украине": 15-летний сын Потапа дерзко отбрил хейтеров отца

01:20

ВСУ разгромили колонну русских по дороге к Волчанску: указана интересная деталь

00:02

Известный продюсер признался, как каминг-аут изменил его, и показал любимого

Реклама
02 июня, воскресенье
23:35

Россияне публикуют видео с издевательствами над военнопленными: реакция Украины

22:54

Битва за Крым: как Украине уже побеждает Россию – The Economist

22:16

ВСУ могут сбивать из ЗРК Patriot авиацию над территорией РФ – генерал Бундесвера

22:15

Гороскоп на июнь 2024 для Рыб: осуществление мечты и новый виток развитияВидео

21:28

"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

21:05

Гороскоп на июнь 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, финансах, работеВидео

20:57

"Будем защищать каждый дюйм территории": Шольц вдруг жестко "проехался" по РФ

20:55

"Я на грани": заплаканная Тышкевич призналась, что ее состояние ухудшилось

20:50

Экономика и аэродромы: в чем стратегический просчет?мнение

20:22

Оккупантов взорвали вместе с техникой: база РФ в Соледаре взлетела на воздухВидео

19:47

В Украине будут отключать в течение всех суток: в Укрэнерго сделали заявление

19:46

Гороскоп на июнь 2024 для Козерогов: везение, любовь и большие возможностиВидео

19:20

ВСУ не хватает снарядов: российские оккупанты продвинулись у Авдеевки — Bild

19:17

Гороскоп на июнь 2024: чего ждать Стрельцам в первый месяц летаВидео

18:45

Путин пошел "по плану" Пригожина: будущее Герасимова под вопросом – CNN

18:43

"Это все же не мое": фронтвумен Kazka отменила свадьбу - что случилось

18:33

РФ может прорваться до 10 км вглубь Сумщины: в ВСУ призвали готовиться к наступлению

18:26

Оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали опасное направление

17:49

Прилетает прямо по колоннам техники в России: оккупанты жалуются на HIMARS

17:28

Размером, почти с куриное яйцо: на Киевщине и в двух областях выпал сильный градВидео

Реклама
17:25

"Говорит хуже, чем раньше": Комаровский высказался о состоянии здоровья Путина

16:28

В каком виде страны НАТО могут перебросить в Украину войска: дан однозначный ответ

16:25

Сотни людей не скрывали слез: в Киеве простились с боевым медиком Ириной ЦыбухФотоВидео

16:20

Киевщина удвоила расходы на соцподдержку защитников и ветеранов - глава ОГА Кравченко

16:02

Войска РФ ударили по Одессе: в ВМС опровергли фейк пропагандистов о корабле

16:01

Украина мощно запустила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США

15:32

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир

15:32

Во время страшного пожара погибла известная украинская ведущая

15:15

Угроза наступления РФ на новом направлении в Харьковской области: заявление ВСУ

14:33

Как отпугнуть птиц от черешни: что сделать, чтобы сберечь сладкий урожайВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять