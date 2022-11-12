'Сносят памятники Пушкину, почему меня никто не зовет': Дантес блеснул остроумием

Дантес блеснул остроумием по поводу снова памятника Пушкина / коллаж фото УНИАН

Украинский поп-певец Владимир Дантес не удержался и сыронизировал по поводу того, что в Украине начали демонтировать памятнику русскому поэту-имперцу Александру Пушкину.

"Да, начали сносить памятники Пушкину. Почему меня никто не зовет? [намек на то, что Пушкина убил на дуэли француз по фамилии Дантес ‒ Главред]", ‒ написал он на своей странице в Twitter.

К слову, до того Владимир Дантес признался в интервью JetSetter, что с момента начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину он заплакал дважды. В первый раз, когда увидел, как русские обстреливают его родной город Харьков.

Второй раз музыкант не сдержал слез, когда увидел среди завалов после прилета вражеского снаряда в один из украинских жилых домов детские игрушки.

"Я плакал дважды. Первый раз – 1 марта, когда ракета попала в Харьковскую областную государственную администрацию и центр города, в места, где я жил и где есть много воспоминаний с детства. Второй раз не смог сдержаться, когда на местах разрушения увидел детские игрушки. Детская игрушка – это же как ближайший друг для ребенка. А здесь она лежит заброшенная. Хочется верить, что этот ребенок жив, что ему просто пришлось оставить игрушку. Одновременно вспоминаешь, сколько детей умерло или подверглось издевательствам, изнасилованиям", - подытожил певец.

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