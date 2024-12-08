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Свержение Асада и детали переговоров с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
8 декабря 2024, 19:30
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Новости Украины 8 декабря по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Свержение Асада и детали переговоров с Трампом: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 8 декабря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Новый формат и позиция Трампа: Ермак сделал заявление о встрече во Франции

Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа изменили риторику относительно войны агрессора России против Украины. Она существенно отличается от того, что было в рамках предвыборной кампании. Встреча во Франции - только начало, стороны продолжат работу до инаугурации Трампа и может появиться новый "хороший формат". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Режим Асада свергнут - он сбежал: что происходит в Сирии, подробности

В Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск.

видео дня

Армия сопротивления не оказывала. Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет исчез с радаров.

Главред собрал для вас все, что известно о сирийских событиях.

Пойдет большое нашествие оккупантов: в ISW предупредили об опасности для Покровска

Армия страны-агрессора России скорее всего будет продолжать нести большие потери в технике и живой силе в попытках захватить город Покровск, что в Донецкой области.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), дело в том, что Кремль не готов отказываться от наступления на город для захвата всех территорий Донецкой области.

Трамп обратился к Путину и сделал заявление о войне России и Украины

Украина стремится заключить соглашение о мире. Нужно немедленно прекращать огонь и начинать переговоры. Обе стороны понесли огромные потери на поле боя. Теперь главе Кремля Владимиру Путину следует сделать шаг к миру. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он проанализировал ситуацию в Сирии и написал о том, что оккупанты потеряли в войне против Украины 600 тысяч своих солдат.

Куда исчез Башар Асад: СМИ раскрыли детали и назвали версию

В Сирии повстанцы свергли правящий режим Башара Асада. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку исчез с радаров. Асада уже ищут и не исключено, что ему удалось сбежать в Москву.

Как сообщает Reuters, вполне вероятно, что Асад погиб. По данным Flightradar24, самолет Ил-76 компании Syrian Air вылетел из Дамаска в 4:55 (1:55 UTC) по сирийскому времени. Он направился в направлении прибрежных районов, где расположены российские с сирийскими авиационные и морские базы.

Примерно в 2:32 UTC борт сделал резкий разворот и начал снижаться. Через 7 минут самолет исчез с радаров. В тот момент он был на высоте около 500 метров.

"Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили", - сказал журналистам один из источников.

"Зашли и зачистили": ВСУ успешно продвинулись вперед в Донецкой области

В Часовом Яру Донецкой области украинские защитники освободили один из кварталов города от российских оккупантов. Однако, общая ситуация в городе остается сложной. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Суспільного".

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен запустить переговоры между Украиной и агрессором Россией для завершения войны. Если Владимир Путин откажется от мира, Трамп удвоит военную помощь Киеву, экономические санкции, а также попытается нарушить торговлю Кремля. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии, представитель Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Джон Бейкон.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что война не на пользу Украине, и США должны ускорить и усилить поддержку Сил обороны. Если Путин не серьезно отнесется к вопросам завершения военных действий, Трамп удвоит поставки вооружений Киеву, усилит экономические санкции и предпримет попытку прекращения российской торговли.

Счет на десятки тысяч: Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого 370 тысяч военных получили ранения. При этом стоит учесть, что примерно 50 процентов раненых украинских воинов возвращаются в строй и статистика отражает все ранения, в том числе легкие и повторные.

Президент также рассказал, что обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Речь идет о 198 тысячах убитых россиян и более 550 тысяч раненых.

"Позорное бегство" началось: россияне в срочном порядке покидают Сирию - ГУР

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Быстрое падение режима Башара Асада сопровождается хаотичным бегством российского контингента с территории страны, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, в столице Сирии Дамаске оппозиционные силы захватили резиденцию Асада, правительственные здания и центральный офис национального телевидения. Потеряв контроль над столицей, российская армия также начала вывод боевых кораблей с базы в Тартусе, которую Асад в свое время передал Москве в обмен на поддержку.

Зеленский отверг немедленное прекращение огня и объявил позицию Украины

Украина ведет тяжелую войну с Россией, чтобы воцарился настоящий мир, государство должно получить эффективные гарантии. Нельзя просто взять и закончить войну без гарантий, иначе Путин в любой момент может повторно разжечь боевые действия. Нужен реальный мир через силу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он, подводя итоги встречи с Макроном и Трампом в Париже, рассказал о том, что украинцы больше всех хотят мира, а Россия пытается его сорвать. Но мирные соглашения на самом деле должны работать.

Падение режима Асада в Сирии: что изменится в войне РФ против Украины - СНБО

Режим Башара Асада в Сирии потерпел крах, что привело к потере Россией ключевого влияния на Ближнем Востоке, в частности логистических баз в регионе. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его мнению, главной причиной провала России в Сирии стало уничтожение Владимиром Путиным Евгения Пригожина и ликвидация группы "Вагнер". Пригожин долгое время формировал сеть влияния России в регионе, где Сирия играла роль стратегического узла для выхода на Африканский континент и обеспечения военно-морского присутствия в Средиземном море. После его ликвидации эта система начала разрушаться.

У Путина ответили Трампу и разразились "условиями" завершения войны

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что агрессорка Россия готова к переговорам с Украиной, но на условиях Москвы. Владимиру Путину, мол, импонируют так называемые идеи Глобального Юга.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, комментируя заявление Трампа о необходимости мира, Песков обвинил Зеленского в, мол, нежелании вести переговоры на условиях Москвы.

"Мы неоднократно говорили о мирном решении. Наша позиция хорошо известна. Наши условия были изложены в июне этого года. От переговоров отказывается сам Зеленский. Для Зеленского достаточно отменить эти решения и выйти на мирный трек", - сказал Песков.

Мобилизация в Украине с 20 лет: в Раде сделали новое заявление - что известно

В Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин. Об этом заявил Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности в комментарии для "РБК-Украина".

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - отметил он.

Украину накроет снег, дожди и аномальное тепло: синоптик сказал, когда потеплеет до +14

Погода в Украине в течение недели с 9 по 15 декабря ожидается неустойчивая с аномально высокими температурами. Активизация циклонов с юго-запада Европы и прохождение атмосферных фронтов повлечет влажную, порой ветреную, но очень теплую погоду по всей стране. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Глупость Путина": у Зеленского жестко оценили падение режима Асада

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии.

Он считает, что Россию может ждать аналогичный сирийскому сценарий. Об этом глава ОП написал в своем Telegram.

При этом он убежден в том, что крах Асада имеет прямую связь с "геополитической глупостью" режима российского диктатора Владимира Путина.

"Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине

Украине не следует ожидать нынешних объемов военной помощи от Соединенных Штатов при новой администрации. Война в Украине является "самой глупой вещью", которая могла произойти, президент Байден должен был остановить ее, когда это еще было возможно. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

В понедельник, 9 декабря по всей территории Украины будут действовать графики отключения света для населения и промышленности. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

9 декабря запланированы следующие ограничения в потреблении электроэнергии:

  • Для бытовых потребителей:

Отключения состоятся с 08:00 до 19:00 - одна очередь

  • Для промышленности и бизнеса:

Ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 в соответствии с определенными графиками.

РФ накопила ракеты для нового обстрела Украины: в ЦПД предупредили об опасности

Россия готовится осуществить новую массированную атаку по Украине. На аэродромах стратегической авиации россияне уже подготовили ресурсы. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации", - подчеркнул он.

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