Свержение Асада и детали переговоров с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 8 декабря по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 8 декабря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Новый формат и позиция Трампа: Ермак сделал заявление о встрече во Франции

Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа изменили риторику относительно войны агрессора России против Украины. Она существенно отличается от того, что было в рамках предвыборной кампании. Встреча во Франции - только начало, стороны продолжат работу до инаугурации Трампа и может появиться новый "хороший формат". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Режим Асада свергнут - он сбежал: что происходит в Сирии, подробности

В Сирии прекратил существование правящий режим Башара Асада, который поддерживала агрессорка Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск.

видео дня

Армия сопротивления не оказывала. Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет исчез с радаров.

Главред собрал для вас все, что известно о сирийских событиях.

Пойдет большое нашествие оккупантов: в ISW предупредили об опасности для Покровска

Армия страны-агрессора России скорее всего будет продолжать нести большие потери в технике и живой силе в попытках захватить город Покровск, что в Донецкой области.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), дело в том, что Кремль не готов отказываться от наступления на город для захвата всех территорий Донецкой области.

Трамп обратился к Путину и сделал заявление о войне России и Украины

Украина стремится заключить соглашение о мире. Нужно немедленно прекращать огонь и начинать переговоры. Обе стороны понесли огромные потери на поле боя. Теперь главе Кремля Владимиру Путину следует сделать шаг к миру. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он проанализировал ситуацию в Сирии и написал о том, что оккупанты потеряли в войне против Украины 600 тысяч своих солдат.

Куда исчез Башар Асад: СМИ раскрыли детали и назвали версию

В Сирии повстанцы свергли правящий режим Башара Асада. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку исчез с радаров. Асада уже ищут и не исключено, что ему удалось сбежать в Москву.

Как сообщает Reuters, вполне вероятно, что Асад погиб. По данным Flightradar24, самолет Ил-76 компании Syrian Air вылетел из Дамаска в 4:55 (1:55 UTC) по сирийскому времени. Он направился в направлении прибрежных районов, где расположены российские с сирийскими авиационные и морские базы.

Примерно в 2:32 UTC борт сделал резкий разворот и начал снижаться. Через 7 минут самолет исчез с радаров. В тот момент он был на высоте около 500 метров.

"Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили", - сказал журналистам один из источников.

"Зашли и зачистили": ВСУ успешно продвинулись вперед в Донецкой области

В Часовом Яру Донецкой области украинские защитники освободили один из кварталов города от российских оккупантов. Однако, общая ситуация в городе остается сложной. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Суспільного".

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен запустить переговоры между Украиной и агрессором Россией для завершения войны. Если Владимир Путин откажется от мира, Трамп удвоит военную помощь Киеву, экономические санкции, а также попытается нарушить торговлю Кремля. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии, представитель Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Джон Бейкон.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что война не на пользу Украине, и США должны ускорить и усилить поддержку Сил обороны. Если Путин не серьезно отнесется к вопросам завершения военных действий, Трамп удвоит поставки вооружений Киеву, усилит экономические санкции и предпримет попытку прекращения российской торговли.

Счет на десятки тысяч: Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого 370 тысяч военных получили ранения. При этом стоит учесть, что примерно 50 процентов раненых украинских воинов возвращаются в строй и статистика отражает все ранения, в том числе легкие и повторные.

Президент также рассказал, что обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Речь идет о 198 тысячах убитых россиян и более 550 тысяч раненых.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Быстрое падение режима Башара Асада сопровождается хаотичным бегством российского контингента с территории страны, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, в столице Сирии Дамаске оппозиционные силы захватили резиденцию Асада, правительственные здания и центральный офис национального телевидения. Потеряв контроль над столицей, российская армия также начала вывод боевых кораблей с базы в Тартусе, которую Асад в свое время передал Москве в обмен на поддержку.

Зеленский отверг немедленное прекращение огня и объявил позицию Украины

Украина ведет тяжелую войну с Россией, чтобы воцарился настоящий мир, государство должно получить эффективные гарантии. Нельзя просто взять и закончить войну без гарантий, иначе Путин в любой момент может повторно разжечь боевые действия. Нужен реальный мир через силу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он, подводя итоги встречи с Макроном и Трампом в Париже, рассказал о том, что украинцы больше всех хотят мира, а Россия пытается его сорвать. Но мирные соглашения на самом деле должны работать.

Падение режима Асада в Сирии: что изменится в войне РФ против Украины - СНБО

Режим Башара Асада в Сирии потерпел крах, что привело к потере Россией ключевого влияния на Ближнем Востоке, в частности логистических баз в регионе. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его мнению, главной причиной провала России в Сирии стало уничтожение Владимиром Путиным Евгения Пригожина и ликвидация группы "Вагнер". Пригожин долгое время формировал сеть влияния России в регионе, где Сирия играла роль стратегического узла для выхода на Африканский континент и обеспечения военно-морского присутствия в Средиземном море. После его ликвидации эта система начала разрушаться.

У Путина ответили Трампу и разразились "условиями" завершения войны

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что агрессорка Россия готова к переговорам с Украиной, но на условиях Москвы. Владимиру Путину, мол, импонируют так называемые идеи Глобального Юга.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, комментируя заявление Трампа о необходимости мира, Песков обвинил Зеленского в, мол, нежелании вести переговоры на условиях Москвы.

"Мы неоднократно говорили о мирном решении. Наша позиция хорошо известна. Наши условия были изложены в июне этого года. От переговоров отказывается сам Зеленский. Для Зеленского достаточно отменить эти решения и выйти на мирный трек", - сказал Песков.

Мобилизация в Украине с 20 лет: в Раде сделали новое заявление - что известно

В Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин. Об этом заявил Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности в комментарии для "РБК-Украина".

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - отметил он.

Украину накроет снег, дожди и аномальное тепло: синоптик сказал, когда потеплеет до +14

Погода в Украине в течение недели с 9 по 15 декабря ожидается неустойчивая с аномально высокими температурами. Активизация циклонов с юго-запада Европы и прохождение атмосферных фронтов повлечет влажную, порой ветреную, но очень теплую погоду по всей стране. Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии.

Он считает, что Россию может ждать аналогичный сирийскому сценарий. Об этом глава ОП написал в своем Telegram.

При этом он убежден в том, что крах Асада имеет прямую связь с "геополитической глупостью" режима российского диктатора Владимира Путина.

"Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине

Украине не следует ожидать нынешних объемов военной помощи от Соединенных Штатов при новой администрации. Война в Украине является "самой глупой вещью", которая могла произойти, президент Байден должен был остановить ее, когда это еще было возможно. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

В понедельник, 9 декабря по всей территории Украины будут действовать графики отключения света для населения и промышленности. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

9 декабря запланированы следующие ограничения в потреблении электроэнергии:

Для бытовых потребителей:

Отключения состоятся с 08:00 до 19:00 - одна очередь

Для промышленности и бизнеса:

Ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00 в соответствии с определенными графиками.

РФ накопила ракеты для нового обстрела Украины: в ЦПД предупредили об опасности

Россия готовится осуществить новую массированную атаку по Украине. На аэродромах стратегической авиации россияне уже подготовили ресурсы. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации", - подчеркнул он.

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