Убийство Маши Борисовой: стало известно о преступлениях задержанного

В полиции рассказали о зверствах подозреваемого в убийстве Маши Борисовой / Нацполиция

Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области 62-летний Николай совершил еще ряд зверских преступлений.

Кроме того, как сообщил начальник Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудина, он также интересовался детской порнографией.

По словам начальника полиции области, 62-летний подозреваемый по имени Николай ранее совершил четыре преступления. Одно из них, произошедшее в 2000 году, - с особой жестокостью.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения инородного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения", - сообщил Прокудин в Facebook.

К тому же в истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого обнаружили многочисленные просмотры сайтов с детским порно.

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А женщины в селе Счастливое неоднократно жаловались на его поведение, но в последний момент отказывались, потому что "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".

Сегодня задержанный по делу об убийстве 7-летней Маши Борисовой признался в том, что убил девочку.

Убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее сообщал Главред: