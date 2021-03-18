Убийство Маши Борисовой: стало известно о преступлениях задержанного

Появились новые детали зверских преступлений задержанного в убийстве девочки на Херсонщине.
Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области 62-летний Николай совершил еще ряд зверских преступлений.
Кроме того, как сообщил начальник Нацполиции в Херсонской области Александр Прокудина, он также интересовался детской порнографией.
По словам начальника полиции области, 62-летний подозреваемый по имени Николай ранее совершил четыре преступления. Одно из них, произошедшее в 2000 году, - с особой жестокостью.
"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения инородного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения", - сообщил Прокудин в Facebook.
К тому же в истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого обнаружили многочисленные просмотры сайтов с детским порно.
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А женщины в селе Счастливое неоднократно жаловались на его поведение, но в последний момент отказывались, потому что "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".
Сегодня задержанный по делу об убийстве 7-летней Маши Борисовой признался в том, что убил девочку.
Убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее сообщал Главред:
- Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером. Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
- Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
- В совершении преступления подозревали жителей села и лиц из круга ее семьи.
- Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
- После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.
- 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой.
- В полиции опубликовали фото задержанного. Подозреваемый трижды судим: за хулиганство и тяжкие телесные повреждения.
- В день похорон к нему пришли правоохранители, чтобы снова опросить. Но застали его с порезанными венами. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую.
- Подозреваемому в убийстве 7-летней жительницы Херсона Марии Борисовой грозит пожизненное заключение.