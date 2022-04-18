В Буче расчистили улицу, которая была завалена техникой РФ: как она изменилась – фото

В Буче расчистили улицу, которая была завалена техникой РФ/ УНИАН

В городе Буча на Киевщине сотрудники дорожных служб убрали улицу Вокзальную. Ранее она была завалена разбитой техникой российских оккупантов, которую уничтожили там защитники Украины.

Сгоревшую бронетехнику вывезли. Теперь улицу не узнать – ее подчистую убрали и от техники, и от всех обломков. Об этом сообщила в Facebook пользовательница Кристина.

"Улицу Вокзальную в Буче не узнать. Это та улица, которая на всех фото с разбитой военной техникой. Всю расчистили", – написала она.

На фотографиях Бучи после освобождения города от российских оккупантов было видно, что сгорелая техника захватчиков полностью преграждала проезд на улице Вокзальной. Объехать пожарище можно было разве что на велосипеде.

Вот так выглядела улица Вокзальная до того, как ее расчистили:

Вот так она выглядит сейчас:

Нынешний вид улицы Вокзальной в Буче/ Facebook Kristina Berdynskykh

Геноцид в Буче и других населенных пунктах

После освобождения Киевской области от оккупантов выплыли на поверхность зверства, которые российские захватчики совершали с мирными жителями в разных городах и селах.

Только в Буче на Киевщине орки убили сотни мирных жителей, многих пытали. Много тел погибших просто лежали на улицах города, пока населенный пункт не освободили. Часть тел оккупанты сбрасывали в братские могилы. Также были найдены тела женщин и детей с признаками изнасилования.

Ранее сообщалось, что житель Бучи 42-летний Александр Чикмарев в одно мгновение потерял всю семью. Жену Маргариту и двух сыновей – 5-летнего Клима и 10-летнего Матвея – оккупанты расстреляли, когда они пытались эвакуироваться из Бучи.

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