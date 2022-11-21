В ВСУ отреагировали на заявления Израиля о предоставлении Украине ракет/ Reuters, УНИАН

В Вооруженных силах Украины отреагировали на заявления Израиля о готовности поставлять Украине оружие в том случае, если Иран будет предоставлять России баллистические ракеты. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, если Израиль согласится поставлять нашей стране оружие и позволит странам НАТО передавать израильское вооружение, то для нас это станет хорошей новостью.

Но пока нет данных о том, что Иран мог передать России баллистические ракеты своего производства. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона.

"Если страны НАТО получат уже от Израиля зеленый свет на поставку Украине той продукции, которая нам нужна для противодействия, то это будет для нас очень хорошей новостью", – отмечает Игнат.

Он подчеркнул, что Израиль является лидером на рынке оружия и технологического вооружения.

В то же время он добавил, что не стоит очень сильно анонсировать такое сотрудничество и рассказывать детали, когда они будут известны.

Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракеты

Ранее сообщалось, что Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран предоставит стране-агрессору России баллистические ракеты. Об этом заявил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне.

В Министерстве иностранных дел Израиля рассказали, что Израиль предупредил Россию об осуждении использования страной-агрессором иранских беспилотников против Украины. Этот протест передали дипломаты страны заместителю главы МИД РФ Михаилу Богданову.

Напомним, министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере. Зеленский отметил, что доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последнее время.

После этого Израиль начал смягчать свою позицию относительно военной помощи Украине. России такой жест не понравился и в сторону Израиля уже посыпались угрозы. РФ угрожает принять ответные меры, если израильские ракеты для ПВО окажутся в Украине.

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