Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по Киеву

Руслана Заклинская
15 ноября 2025, 14:12
Женщина стала седьмой жертвой российской атаки.
Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по Киеву
Погибла Наталья Ходемчук / Коллаж: Главред, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, ГСЧС Украины

Что известно:

  • В результате удара российского дрона по Киеву погибла Наталья Ходемчук
  • Женщина была вдовой первого погибшего работника ЧАЭС
  • Наталья Ходемчук получила тяжелые ожоги и умерла в больнице 15 ноября

В результате удара российского "Шахеда" по многоэтажке в Деснянском районе Киева погибла Наталья Ходемчук - вдова первого погибшего работника Чернобыльской АЭС Валерия Ходемчука. Женщина получила тяжелые ожоги и умерла в больнице 15 ноября. Об этом сообщили в сюжете ТСН в эфире телемарафона.

Во время массированной атаки России в ночь на 14 ноября дрон попал в жилой дом, где проживали работники и ветераны Чернобыльской АЭС. Удар вызвал масштабный пожар, несколько квартир выгорели полностью. В своей квартире в момент атаки находилась Наталья Ходемчук.

видео дня

По словам заместителя директора по медицинским вопросам КНП "Медицинский центр Киева" Татьяны Бондаренко, женщина получила 45% ожогов тела и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Осложняющим фактором для ее состояния были сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь сердца.

Несмотря на усилия медиков, спасти Наталью не удалось - она стала седьмой жертвой этой атаки. Женщина умерла в больнице утром 15 ноября.

  • Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025
    Последствия массированной комбинированной атаки на Киев 14 ноября 2025 Фото: ГосЧС
Журналистка Тамара Хрущ уточнила, что в доме Деснянского района, пострадавшем во время массированного обстрела, жили работники ЧАЭС и их семьи, которых заселили туда в 1986 году после эвакуации из Припяти.

Наталья была женой работника 4-го энергоблока ЧАЭС Валерия Ходемчука, который погиб в ночь взрыва 26 апреля 1986 года. Его тело так и не удалось найти под завалами реактора, а в его честь на станции установлена мемориальная плита.

В том же доме проживает Герой Украины Алексей Ананенко, один из трех работников ЧАЭС, которые после взрыва добровольно спустились под реактор, чтобы предотвратить вторую катастрофу. В результате удара дрона его квартира также пострадала, однако сам Ананенко и его жена не травмировались.

Какие города могут стать целями новых ударов РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия активно накапливает ударные дроны типа "Шахед" и уже имеет их достаточное количество для нескольких массированных атак по украинским городам.

По его словам, вероятными целями новых ударов могут стать Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Одесса, а также крупные города с населением более полумиллиона человек. Жданов подчеркнул, что последствия атак по этим городам могут быть более серьезными, чем в Киеве, из-за высокой плотности населения и наличия промышленной инфраструктуры.

Атака РФ по Украине 14 ноября - что известно

В ночь на 14 ноября российские войска совершили массированную атаку по Украине. Было использовано 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 419 воздушных целей, однако были попадания ракет и дронов в 13 локациях.

По данным ГСЧС, почти во всех районах Киева зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты применили баллистические и аэробаллистические ракеты. Обломками ракеты "Искандер" было повреждено посольство Азербайджана.

Утром 14 ноября россияне также нанесли ракетный удар "Цирконом" по объектам в Сумской области.

Как сообщал Главред, в Киеве в результате атаки погибла пожилая супружеская пара. Их сын Андрей рассказал, что родители вернулись из села лишь пять дней назад для отопительного сезона, и вражеский удар пришелся на квартиру, где они жили.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

