Новая Изоляция: на Херсонщине рашисты жестоко пытают украинцев в тюрьме

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На оккупированной части Херсонской области российские оккупанты удерживают захваченных проукраинских активистов в тюрьме, наподобие донецкой Изоляции.

В застенках содержатся порядка 137 украинцев, незаконного удерживаемых путинскими военными, рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По данным областной прокуратуры, рашисты удерживают в тюрьме четверых журналистов.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что в незаконной херсонской тюрьме несогласных с оккупационным режимом подвергают жестоким пыткам.

"Такие действия российских захватчиков на временно оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – подчеркнула омбудсмен.

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Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.