Жену жестоко изнасиловали орки: под Киевом нашли тело мужчины, пытавшегося защитить семью

/ Скриншот

Полицейские обнаружили тело 34-летнего жителя Богдановки Киевской области, которого жестоко убили российские оккупанты, а его жену изнасиловали.

Как рассказали в ГУ НП Киевской области, пьяные рашисты вломились в дом семьи с трехлетним ребенком. Главу семейства, который пытался защитить близких, безжалостно застрелили.

"После этого враги угрожали применить насилие к ребенку, в результате они издевались над молодой матерью, как только могли. Они ее неоднократно насиловали … женщина успела сбежать с ребенком. Дом сожгли… Мужчину нашли соседи и прикопали возле дома. Уже проведена эксгумация, с его пальцев сняли золотое украшение", - говорится в сообщении.

Потерпевшая сейчас в Западной Украине, она написала заявление о преступлении. Объявлено подозрение.

Отметим, что ранее британская Times описала эти жуткие зверства русских оккупантов. Убийцей и насильником семьи является командир из РФ Михаил Романов. В ВСУ уточнили, что дикого орка уже ликвидировали украинские защитники.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Читайте также: