Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

Салат Оливье нельзя хранить в холодильнике больше суток / Фото ua.depositphotos.com

Традиционный новогодние блюда имеют ограниченный срок годности. Именно поэтому опытные кулинары обычно маркируют лоточки с готовой едой, чтобы понять, когда ей пришел конец.

Эксперты советуют подумать лишний раз, прежде чем приняться доедать вчерашний салат.

Запомните, эти сроки хранения новогодних блюд, чтобы не начать новый год с отравления. Какие из них следует выбросить уже в первый день - пишет РБК-Украина.

По словам микробиолога и бактериолога Оксаны Вольской, наиболее опасны следующие блюда:

салаты, которые заправлены майонезом и сметаной,

рыбные блюда,

сладости, которые сделаны с большим количеством кремов и яиц.

Какой новогодний салат имеет самый ограниченный срок хранения

По словам эксперта, салат оливье после заправки безопасно можно есть всего четыре часа. Поэтому недоеденную ложку салата лучше выбросить, а не доедать утром.

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Если же оливье стоит в холодильнике без заправки, он может продержаться не более 40 часов. При условии, что в салате не будет лука и огурцов (их нужно добавлять непосредственно перед употреблением).

А чтобы точно обезопасить себя, храните в отдельных лотках нарезанные овощи и белковосодержащие продукты.

Таким образом, оливье лучше доесть вечером 1 января, максимум утром 2-го числа, ведь хранить его можно не более двух суток.

Сроки хранения главных новогодних блюд: