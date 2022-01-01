Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

Эксперты советуют подумать лишний раз, прежде чем приняться доедать вчерашний салат.
Традиционный новогодние блюда имеют ограниченный срок годности. Именно поэтому опытные кулинары обычно маркируют лоточки с готовой едой, чтобы понять, когда ей пришел конец.
Эксперты советуют подумать лишний раз, прежде чем приняться доедать вчерашний салат.
Запомните, эти сроки хранения новогодних блюд, чтобы не начать новый год с отравления. Какие из них следует выбросить уже в первый день - пишет РБК-Украина.
По словам микробиолога и бактериолога Оксаны Вольской, наиболее опасны следующие блюда:
- салаты, которые заправлены майонезом и сметаной,
- рыбные блюда,
- сладости, которые сделаны с большим количеством кремов и яиц.
Какой новогодний салат имеет самый ограниченный срок хранения
По словам эксперта, салат оливье после заправки безопасно можно есть всего четыре часа. Поэтому недоеденную ложку салата лучше выбросить, а не доедать утром.
Если же оливье стоит в холодильнике без заправки, он может продержаться не более 40 часов. При условии, что в салате не будет лука и огурцов (их нужно добавлять непосредственно перед употреблением).
А чтобы точно обезопасить себя, храните в отдельных лотках нарезанные овощи и белковосодержащие продукты.
Таким образом, оливье лучше доесть вечером 1 января, максимум утром 2-го числа, ведь хранить его можно не более двух суток.
Сроки хранения главных новогодних блюд:
- Шуба - 24 часа (включая время пропитки),
- Крабовый салат - 24 часа заправленный и 48 часов незаправленный,
- Фаршированные яйца - 2-3 суток,
- Холодец - 3-4 дня.
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