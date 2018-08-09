Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II

Rockstar Games представила дебютную демонстрацию геймплея ожидаемой игры в стиле вестерн Red Dead Redemption II.

Опубликованный видеоролик стал первой за более чем полтора года с момента анонса возможностью увидеть полноценный игровой процесс ожидаемого проекта.

Rockstar активно давит на глубину проработки мира, а не его размеры.

Главный герой будет много времени проводить со своей бандой — это позволит открывать новые миссии и лучше узнавать других персонажей.

Игроку предстоит поддерживать мораль в лагере. Этому способствует успешное выполнение миссий и охота, хотя туши зверей разрешат и продать за деньги.

Охота внешне напоминает таковую в Horizon и The Witcher 3: раненое животное можно будет найти по следам с помощью специального режима зрения.

В мире игры можно будет заводить как врагов, так и друзей. Пока не ясно, как будут формироваться такие связи. В ролике показывают спасение мужчины в лесу и конфликт с матерью парня, которого убил протагонист.

Взаимодействия с NPC не ограничены стрельбой и драками. Главный герой сможет заводить случайные беседы с прохожими — похвалить коня, пофлиртовать с девушкой или сказать другому бандиту, что он не законник и не хочет проблем.

В игре будет система свидетелей. Скрыть преступление можно будет как следует припугнув того, кто его видел.

Rockstar полностью переработала рукопашные драки и стрельбу. Каждый вид оружия будет уникальным в плане отдачи и поведения в бою.

Лошади станут важной частью игры — разные породы будут лучше подходить для разных занятий. Чем больше времени главный герой ездит на своём коне, тем более послушным и манёвренным тот становится. В кожаной сумке на седле можно перевозить дополнительное оружие, а на задней части — туши убитых животных.

Ранее разработчики презентовали еще один трейлер игры и поделились деталями.

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Игра поступит в продажу на PS4 и Xbox One 26 октября этого года.