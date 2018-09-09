Дерипаска попал под санкции из-за участия в спасении агента ФБР - Латынина

Дерипаска попал в поле зрения ФБР, но отказался с ними сотрудничать / Фото: Reuters

Российский бизнесмен Олег Дерипаска мог попасть под санкции США из-за участия в спасении американского агента, написала российский публицист Юлия Латынина.

Как пишет Латынина, Дерипаска надеялся "разрулить проблему" с визой, ради чего в марте 2007 года пошел на сотрудничество с ФБР, попытавшись организовать выкуп из иранской тюрьмы агента ЦРУ Роберта Левинсона. Левинсон работал на ФБР и специализировался на российской организованной преступности. В 1998 году он покинул агентство из-за небольшой зарплаты и открыл частный консалтинговый бизнес, пишет "Гордон" со ссылкой на материал "Новой газеты".

В 2006 году его приятельница Анна Яблонски из ЦРУ добыла ему консультационный контракт. Левинсон написал более ста рапортов, а в 2007 году попытался обзавестись агентом в Иране. Его приятель снял репортаж про американского гражданина иранского происхождения Давуда Салахуддина, который убил человека в США и сбежал в Иран. Левинсон понадеялся перевербовать Салахуддина, хотя ни разу не был в Иране и не знал фарси. Он в переписке договорился с ним о встрече на иранском острове Киш. После поселения в отель Левинсон исчез.

ЦРУ не признало пропажу агента, потому что приятельница Левинсона Яблонски работала в аналитическом отделе ЦРУ и не должна была заниматься оперативной работой. Кроме того, Левинсон полетел в Иран по контракту с ЦРУ, но за собственный счет. Семья Левинсона наняла адвоката, в дело вмешались сенаторы. ЦРУ пообещало родным $2,25 млн и уволило Яблонски и ее руководство.

ФБР не могла помочь в освобождении бывшего сотрудника из-за нехватки средств и официального запрета на контакты с Ираном. Эти проблемы решили обойти с помощью Дерипаски, который имел деловые связи в Иране. В обмен на свои услуги бизнесмен должен был получить американскую визу. Дерипаска почти достиг успеха, потому что влиятельные иранские политики готовы были продать Левинсона за выкуп. Российский бизнесмен потратил на выкуп агента $25 млн своих личных денег. Несмотря на то, что сделка в последний момент сорвалась, в 2009-м Дерипаска получил визу США по поручительству правоохранительных органов. С 2011 года он стал ездить в Штаты по дипломатическому паспорту.

В 2012 году юристы Дерипаски наняли для защиты интересов олигарха частную британскую фирму Orbis Business Intelligence, основанную Кристофером Стилом. В 2014 году Стил встретился со своим старым знакомым Брюсом Ором, тогдашним помощником заместителя генерального прокурора США. На этой встрече решено было "окучивать Дерипаску". Ор встретился с Дерипаской в 2015 году и начал его допрашивать по поводу связей Кремля с русской мафией, однако бизнесмен отказался отвечать на его вопросы.

Читайте такжеСША готовы снять санкции с Дерипаски при одном условииЗа два месяца до выборов президента США Дерипаску в Нью-Йорке посетили агенты ФБР. Они спросили бизнесмена, что ему известно о сговоре кандидата в президенты Дональда Трампа с россиянами. Дерипаска заявил, что это полная чушь. Латынина отметила, что спецслужбы предлагали встречу и сотрудничество почти всем российским олигархам. Дерипаска в деле Левинсона показал свою готовность работать с ФБР. По ее мнению, именно дальнейший отказ работать стал причиной, по которой Дерипаска попал в санкционный список.

"Связываться со спецслужбами, как выясняется, себе дороже. Именно из-за того, что Дерипаска был готов помочь освободить Левинсона, ФБР решило, что его можно расспросить про Трампа, и, естественно, обиделось, когда получило отлуп. Дерипаска вляпался в Кристофера Стила исключительно сам, так же как он вляпался в Настю Рыбку", – подчеркнула она.

Напомним, ранее, по данным агентства Bloomberg, у предприятий "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски международные торговые компании перестали покупать алюминий. Причиной послужило то, что котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций.

Как известно, 6 апреля в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.