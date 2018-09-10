"Выглядит странным": Президент Молдовы Додон прокомментировал ДТП, в которое угодил

Додон считает, что слишком уж странная ситуация была на дороге

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ДТП, в которое он попал сегодня, 9 сентября, "очень странное".

"На встречную полосу, наперерез кортежу, который передвигался с нормальной скоростью в сопровождении машин охраны и полиции, неожиданно выехал грузовик и врезался именно в машину, где находился президент. Все это выглядит странным. Надеюсь, начавшееся следствие даст ответы на эти и другие вопросы, которые возникают", - сказал Додон в интервью росСМИ.

Читайте такжеСМИ рассказали о серьезных ранениях матери президента Молдовы в ДТПРанее сообщалось, что президента Молдовы Игоря Додона госпитализировали в результате ДТП, которое произошло во время движения кортежа молдавского лидера на трассе Страшены-Калараш.

По данным телеканала, две машины кортежа (одна из них - "Мерседес" S-класса) столкнулись с грузовиком, в результате чего один автомобиль перевернулся. Кроме Додона и его матери в больницу доставили еще двух человек - сотрудников охраны президента.