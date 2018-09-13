В Великобритании арестовали 73-летнего эксперта по химоружию, частого гостя телеканала RT

Полиция Британии обследовала дом эксперта со специалистами по боевой химии и саперами / ЕРА / UPG

Британская полиция арестовала эксперта по химическому оружию Криса Басби, частого гостя на российском пропагандистском телеканале RT. В его доме в городе Бидефорд графства Девон, по словам полиции, обнаружили "радиоактивную грязь".

Журналистам в полиции заявили, что "поводом для рейда послужило беспокойство одной женщины". Из-за ситуации с задержанием эксперта по городу уже поползли слухи о новом инциденте с "Новичком", сообщило издание Daily Mail.

Несколько полицейских после обыска пожаловались на плохое самочувствие. После рейда дом эксперта был опечатан, а сам 73-летний ученый задержан до выяснения. Чтобы провести анализ имущества в доме Басби, полиции понадобилась помощь специалистов и саперов. По итогам обыска и анализа было установлено, что ученый создал в своем доме собственную лабораторию, в которой "хранил образцы радиоактивной грязи".

Ранее Крис Басби появлялся в эфире российского телеканала с международным вещанием RT. Также на сайте телеканала можно найти небольшую биографию эксперта и его колонки. В частности, как пишет RT, Крис Басби занимал ряд почетных университетских должностей, включая должность приглашенного профессора на факультете здравоохранения Ольстерского университета (Ирландия).

В настоящее время полиция ведет в отношении Басби расследование. Особо отмечается, что этот инцидент правоохранители не связывают с отравлением бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте.

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности российского президента Владимира Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Помимо дипломатического воздействия британские власти уже выразили готовность задействовать менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ, а также убедить ЕС ввести новые санкции против России.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники. И добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства".

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.