Трамп вычислил, кто сбил российский Ил-20

Трамп прокомментировал крушение российского Ил-20 / GettyImages

Глава США Дональд Трамп прокомментировал крушение российского Ил-20 в Сирии.

Своей версией событий он поделился с журналистами в ходе пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

"На основе изучения фактов можно сделать вывод, что российский самолет сбила Сирия. Я понимаю, что погибли 14 человек, и это очень печально… это не очень хорошая ситуация", — цитирует его RT.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация, пропала связь с российским Ил-20.

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В Минобороны РФ заявили, что борт был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, но якобы из-за преднамеренных действий Израиля. Погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе израильской армии сообщили, что вина за крушение Ил-20 лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.

В то же время эксперт озвучил неожиданную версию крушения Ил-20 в Сирии. По идее, ракета не должна была попасть в борт, отметили в "Центре Разумкова".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна отреагирует на крушение российского военного самолета Ил-20 в Сирии шагами, которые заметят все.