Скрипаль консультировал контрразведчиков СБУ – журналист

Сергей Скрипаль / "Коммерсант"

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог консультировать Службу безопасности Украины относительно методов ГРУ на востоке Украины, пишет в своей книге "Файлы Скрипаля" (The Skripal Files) журналист Марк Урбан.

По данным журналиста, Скрипаль встречался с украинскими контрразведчиками, при этом сам экс-сотрудник ГРУ никогда не упоминал о своих контактах с СБУ, сообщает русская служба ВВС.

"Возможно, Скрипаль консультировал СБУ о том, как может действовать российское ГРУ на востоке Украины", - написал Урбан.

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Ранее сообщалось, что Скрипаль также сотрудничал со специальными службами Великобритании, Чехии, Эстонии и Испании.

Напомним, Урбан в своей книге также писал о том, что Скрипаль поддержал аннексию Крыма и назвал украинцев "овцами".

Также сообщалось, что выйдя из комы, Скрипаль не поверил в причастность России к покушению на него.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.