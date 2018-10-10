Социолог назвал топ-3 пар мужчин-"пид***сов" России

10 октября 2018, 11:00

В РФ есть пары "пид***сов" политики, разведки и футбола, отметил эксперт.

Эксперт полагает, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев — пара
Владимир Путин и Дмитрий Медведев — пара "*****асов" политики, полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в РФ есть топ-3 пар мужчин-"пид***сов", первое место заняли президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

На втором месте расположились подозреваемые в отравлении в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля — сотрудники разведки России "Александр Петров" (Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига), написал эксперт в Facebook.

По его мнению, на третьем месте — пара "*****асов" футбола — Александр Кокорин и Павел Мамаев (8 октября устроили драку в московском кафе — Ред.).

"… пара *****асов разведки: Чепига (Баширов) и Мишкин (Петров). Если вы любите духи, они всегда готовы подушить вас свежим Новичком (нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей — Ред.). И, наконец, (литавры) на первом месте — пара *****асов политики с большой дороги: Путин и Медведев. Вам еще повезло, если они оставили вас только без пенсии, а не без штанов, отняли кошелек, а не жизнь...", — отметил социолог.

Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что Кавказская война породила президента России Владимира Путина, и она его и "убьет". Социолог полагает, что российский лидер не установил прочный мир на Кавказе.

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Владимир Путин Дмитрий Медведев Игорь Эйдман Сергей Скрипаль
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