ЧП в римском метро случилось по вине скачущих пьяных россиян - МВД Италии

Авария на эскалаторе станции римского метро Repubblica / Reuters

Поломку эскалатора в римском метро, в результате которой, по последним данным пострадали 30 человек спровоцировали своим ненадлежащим поведением российские футбольные болельщики.

Об этом заявил ице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, передает ТАСС.

"Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые скакали (на эскалаторе)", - приводит агентство слова Сальвини.

Сами участники происшествия заявляют, что не прыгали.

23 октября на эскалаторе станции римского метро Repubblica произошла авария.

Среди пострадавших есть четверо украинцев, которые приехали, чтобы поддержать российский клуб ЦСКА в матче против "Ромы" в рамках Лиги чемпионов (ЦСКА проиграл со счетом 0:3).