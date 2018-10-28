"Все карты в руках США": Трамп прокомментировал встречу с Путиным

Дональд Трамп прокомментировал результаты встречи с Владимиром Путиным в Финляндии / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе диалога между его страной и Российской Федерацией все карты находятся в руках американского государства.

Штаты являются "свинкой-копилкой", рассказал Трамп во время выступления в штате Северная Каролина, комментируя результаты своей встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Финляндии, сообщает "Голос Америки".

"Все карты в наших руках, поскольку мы свинка-копилка, на которую все хотят напасть, которую хотят ограбить, у которой хотят воровать. Все карты в наших руках", — заявил лидер США. Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Позже стало известно, что президент России хочет встретиться со своим американским коллегой 11 ноября во Франции в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Трамп сообщил, что, вероятнее всего, встретится с Путиным.