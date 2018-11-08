Трамп прокомментировал свой отказ встречаться с Путиным в Париже

Трамп рассказал, где встретится с Путиным / Фото: REUTERS

Глава США Дональд Трамп подтвердил, что не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 11 ноября.

"Я буду там. Полагаю, будет и президент Путин. Ничего другого у нас не запланировано", — цитирует ответ Трампа американский телеканал NBC на вопрос, прозвучавший в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в США.

Само парижское мероприятие президент Штатов назвал "великим" и "важным". При этом он отметил, что оно будет коротким.

С Путиным Трамп тоже встретится "очень коротко" – но уже на саммите G20 ("Большой двадцатки"), который пройдет в Аргентине (о чем ранее уже заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков). Именно там они и обсудят полноформатную встречу когда-нибудь в будущем.

Причиной отмены, как сообщалось, стала просьба президента Франции Эммануэля Макрона: тот не захотел, чтобы переговоры лидеров РФ и США "затмили" собой праздничные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

Песков все равно нашел повод для позитива: "Но "на ногах" так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться уже с уже с тем, чтобы обстоятельно поговорить".

Читайте такжеВстретятся ли Порошенко и Путин в ПарижеРанее сообщалось, что Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Однако уже 6 ноября Трамп вдруг оказался не уверен во встрече с Путиным в Париже. Американский президент предположил, что они могут встретиться в другом месте.

Позднее в Кремле подтвердили, что Трамп и Путин в Париже встречаться не будут. "График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. В частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.