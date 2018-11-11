100 лет независимости: Польша отмечает праздник маршем, столкновениями и безграничным патриотизмом

Поляки показали единство в День независимости / Фото: Польское радио

В Варшаве 11 ноября к 100 годовщине со времени восстановления страной независимости прошел многолюдный марш прошел под лозунгом "Для тебя, Польша".

Как сообщает Польское радио, в торжественном шествии приняли участие президент Анджей Дуда.

В рамках марша по улицам Варшавы проехались военные транспортные средства, репрезентативный батальон Войска польского, оркестр и солдаты, представляющие все рода Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что к шествию присоединились с флагами и патриотическими плакатами в руках рядовые поляки, а также представители националистических организаций. Преимущественное большинство участников шествия были настроены миролюбиво, однако не обошлось без столкновений.

"Антифашистская молодежь пыталась пробиться через полицейский кордон. В частности, несколько девушек с лозунгом "Нет фашизму" прорывались к праворадикальному крылу марша. Также в сторону тех, кто кричал "Польша для поляков" летели бутылки с, вероятно, легковоспламеняющимся веществом. Впрочем, полиция очень быстро реагировала и забирала все опасные предметы", - рассказывает с места событий журналист 24 канала Валерия Киричева.

Участников марша от провокаций и столкновений сдерживали кордоны полиции. Стражи порядка работали настолько ответственно, что даже жителей домов в центе Варшавы запускали в подъезды по пропускам.

Замечены также были в центре польской столицы представители ультраправых итальянской организации Forza Nuova с плакатами радикального содержания.

Как ранее сообщалось, польские радикалы в целях нагнетания обстановки планируют во время польского национального праздника 11 ноября - Дня независимости Польши - устроить в Варшаве ряд провокаций под видом украинских националистов.