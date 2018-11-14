Путина в Сингапуре заставили пройти через металлоискатель

Президент России Владимир Путин / Reuters

Во время президента РФ Владимира Путина в Сингапур сотрудники местных спецслужб заставили его пройти через рамку металлоискателя.

Как сообщает "Коммерсантъ", сам Путин сначала хотел пройти мимо рамки металлоискателя, но служба безопасности "аккуратно перенаправила" российского лидера к рамке.

В момент прохождения детектор сработал, однако досматривать Путина не стали.

При этом, отмечается в заметке, обычно прибывающих первых лиц государств пропускают через отдельный проход.

Ранее сообщалось, что президента Украины Петра Порошенко откровенно разозлила просьба российских журналистов прокомментировать тот факт, что глава Белого дома Дональд Трамп не стал пожимать ему руку на торжестве по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже.