"Бог Отец и Бога Сын": Шнуров потроллил Путина и Медведева

Сергей Шнуров высмеял Владимира Путина и Дмитрия Медведева / instagram.com/shnurovs

Известный российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихом прокомментировал озвученное в Госдуме РФ предложение штрафовать неработающих граждан за неуплату взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.

Артист потроллил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, назвав их "Богом Отцом и Бога Сыном", говорится на его странице в Instagram.

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:

"Вова в курсе, знает Дима,

Бог Отец и Бога Сын.

Все законы проводимы,

Сквозь фемидовы весы.

Сомневаешься ты аль,

Скепсис, это как манера?

Есть святая вертикаль,

В чудеса еще есть вера!

Вот свидетельство о чуде!

Как козла мы и быка,

По закону враз принУдим,

Дать немного молока!".

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров официально развелся с женой Матильдой 15 августа. Позже СМИ писали, что лидер "Ленинграда" женился на 27-летней Ольге Абрамовой (девушка младше артиста на 18 лет).