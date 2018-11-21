"Бог Отец и Бога Сын": Шнуров потроллил Путина и Медведева

Лидер "Ленинграда" отреагировал на предложение штрафовать безработных россиян за неуплату страховых взносов.
Известный российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стихом прокомментировал озвученное в Госдуме РФ предложение штрафовать неработающих граждан за неуплату взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.
Артист потроллил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, назвав их "Богом Отцом и Бога Сыном", говорится на его странице в Instagram.
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:
"Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.
Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса еще есть вера!
Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По закону враз принУдим,
Дать немного молока!".
Ранее стало известно, что Сергей Шнуров официально развелся с женой Матильдой 15 августа. Позже СМИ писали, что лидер "Ленинграда" женился на 27-летней Ольге Абрамовой (девушка младше артиста на 18 лет).