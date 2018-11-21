Пошутил: Хазанов пояснил, зачем подарил Путину корону императора

Хазанов вручил Путину императорскую корону / Фото: РИА Новости

Российский актер комедийного жанра Геннадий Хазанов пояснил мотив своего подарка президенту России Владимиру Путину.

В комментарии Собеседник.ru он подчеркнул, что подарил гаранту корону не потому, что хотел угодить, а в качестве шутки.

"Корона – подарок, который был приготовлен мной к дню рождения президента. По моему заказу изготовили копию, но вовремя ее вручить не удалось. А сейчас представился такой случай. Не понимаю, почему это вызвало такую реакцию", - сказал артист.

Как известно, сатирик ранее вручил главе государства копию российской императорской короны.

"Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль", - отреагировал на презент Путин.

Напомним, Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора.