"Уже умиротворили": Кремль ответил на призыв США к прямым переговорам Порошенко и Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт Украины и России в Керченском проливе "не нуждается в умиротворении".

Так он отреагировал на призыв госсекретаря США Майка Помпео к президентам России и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко напрямую вмешаться в урегулирование конфликта.

"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло... когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ", - приводит слова Пескова Интерфакс.

По словам Пескова, Владимир Путин даст развернутый комментарий по ситуации, вероятно, в ближайшие дни - во время поездки президента РФ в Аргентину на саммит "Большой двадцатки".

Читайте такжеПутин отреагировал на введение военного положения в УкраинеНакануне госсекретарь США призвал российского и украинского лидеров напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. "В связи с этим (конфликтом) мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки", - заявил Помпео.

Перед тем Петр Порошенко провел телефонный разговор с Помпео, в ходе которого был затронут вопрос военного конфликта с Россией в акватории Азовского моря. В ходе разговора Порошенко сообщил госсекретарю о действиях России в Керченском проливе, а также рассказал о предпринятых Украиной мерах, в частности, введении режима военного положения.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

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В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.