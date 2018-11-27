"Киев играет с огнем": Лавров отказался от посредников между Украиной и РФ после захвата катеров

Сергей Лавров / polit.ru

В диалоге между Украиной и РФ, после атаки на украинские корабли в Керченском проливе, посредники не нужны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, если партнеры Украины в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, "необходимо послать очень сильный сигнал Киеву".

"Основное зависит не от Совбеза ООН, ОБСЕ или каких-то других организаций, а от того, чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид и жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриано.

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Лавров также считает, что на практике можно все вопросы решать на уровне пограничных "властей на местах", решать технические вопросы, "которые украинской стороне не совсем понятны".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин "выразил серьезную озабоченность" в связи с введением в Украине военного положения после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.