Германия не планирует новые санкции против России

Маас / Фото: Facebook/Гайко Маас

Германия считает нецелесообразным введение новых санкций против России из-за агрессии последней в Керченском проливе.

"В настоящее время я считаю, было бы неправильным говорить о новых санкциях, поскольку принимаются усилия для уменьшения напряженности", - заявил в пятницу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время своего визита в Лиссабон, передает Reuters..

Германская сторона не собирается вновить предложений по санкциям.

"С немецкой стороны не будет предложений по новым санкциям. Я не вижу консенсуса в ЕС по новым санкциям", - добавил министр.

Напомним, что Министерство иностранных дел Литвы предлагает для начала прибегнуть к индивидуальным санкциям для лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО – России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива. "Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – сказал он.

Также США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.