Готовятся гонять голодных крымчан: в Сеть выложили фото подготовки Росгвардии в Крыму

Оккупанты тренируют на оккупированном полуострове части, предназначенные для подавления гражданских волнений.
Фотографиями поделился блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.
"Джанкой. Готовятся. Отражать атаки...голодных крымчан", - написал он.
В то же время подконтрольное оккупантам издание "Джанкой в объективе" заявляет, что росгвардейцев "проверили на профпригодность".
"В соответствии с планом профессиональной служебной и физической подготовки проведена итоговая проверка по определению уровня профессиональной подготовленности сотрудников по видам профессиональной служебной и физической подготовки", - говорится в сообщении.
Согласно информации пропагандистов, по итогам проверки в Росгвардии заявили, что "результаты итоговых занятий подтвердили готовность личного состава к выполнению стоящих перед ними боевых задач на высоком профессиональном уровне".
Ранее Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому Росгвардия получила права на задержание кораблей у зон, прилегающих к Крымскому мосту.