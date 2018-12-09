Готовятся гонять голодных крымчан: в Сеть выложили фото подготовки Росгвардии в Крыму

В Сеть выложили фотографии с тренировок росгвардейцев на территории временно оккупированного Россией полуострова Крым.

Фотографиями поделился блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Джанкой. Готовятся. Отражать атаки...голодных крымчан", - написал он.

В то же время подконтрольное оккупантам издание "Джанкой в объективе" заявляет, что росгвардейцев "проверили на профпригодность".

"В соответствии с планом профессиональной служебной и физической подготовки проведена итоговая проверка по определению уровня профессиональной подготовленности сотрудников по видам профессиональной служебной и физической подготовки", - говорится в сообщении.

Согласно информации пропагандистов, по итогам проверки в Росгвардии заявили, что "результаты итоговых занятий подтвердили готовность личного состава к выполнению стоящих перед ними боевых задач на высоком профессиональном уровне".

Ранее Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому Росгвардия получила права на задержание кораблей у зон, прилегающих к Крымскому мосту.