Кирилл обвинил Константинополь в агрессии и припомнил "отжатые" территории

Патриарх Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей / Фокус

Cоздание Православной церкви Украины является антиканонической агрессией Константинополя и вмешательством "во внутреннюю жизнь Русской православной церкви на территории Украины".

Патриарх Московский заявил, речь идет о действиях церкви, "которая была нам Матерью" и добавил, что РПЦ не будет восстанавливать с Фанаром отношения.

"К сожалению, на этом (назначении Варфоломеем экзархов, - ред.) антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась, 11 октября Константинопольская Патриархия сообщила о решениях, принятых Синодом: предоставить автокефалию Украинской Церкви, которая на самом деле об этом не просила; восстановить в священном сане руководителей украинского раскола, отменить все наложенные на них канонические запреты и без разбора принять всех их и их последователей в церковное общение", - подчеркнул он.

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По словам Кирилла, в 20-х – 30-х годах прошлого века "Русская Церковь подвергалась атеистическим гонениям, а Константинополь делал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части, которые оказывались в пределах досягаемости: Эстонию, Финляндию, Польшу, Латвию", сообщает пресс-служба РПЦ.

Напомним, Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что принятый Верховной Радой закон о необходимости смены названия церкви московского патриархата на РПЦявляется противоправным и не соответствует действительности.