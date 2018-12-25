Папа Римский поздравил "любимую Украину" с Рождеством и рассказал, чего ей желает. Не томоса

Папа Римский поздравил "любимую Украину" с Рождеством / 112.ua

25 декабря Папа Римский Франциск I с лоджии базилики Святого Петра традиционно поздравил весь мир с Рождеством. При этом в своем обращении он отдельно упомянул и "любимую Украину".

"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение любимой Украине, которая с нетерпением стремится заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает", – цитирует обращение понтифика "Urbi et Orbi" ("К городу и миру") официальный сайт Ватикана.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахФранциск I отметил, что Украина сможет восстановиться от пережитых страданий, а также обеспечить достойные условия жизни для своих граждан только после установления мира.

"Уверяю в своей близости к христианским общинам этого региона и молюсь за то, чтобы могли строиться отношения братства и дружбы", – добавил Папа Римский.

Помимо Украины глава католиков также упомянул Сирию, Йемен и Африку. Он пожелал этим регионам мира. А жителям развитых стран Франциск I посоветовал жить более простой жизнью, поменьше стремясь к материальным благам.

Напомним, 25 декабря Украина отмечает католическое Рождество. И это официальный выходной. Аналогично выходной ждет нас и 7 января 2019 года – на православное Рождество Христово.

При этом все чаще звучит мнение о необходимости переноса даты Рождества в Украине – чтобы отмечать этот праздник один раз. Подробнее читайте в нашем материале "Христос родился один раз": когда перенесут дату Рождества в Украине.

Как сообщалось, Главред узнал интересные факты о празднике. Подробнее читайте в материале Что не надевать и почему нельзя экономить: приметы и особенности католического Рождества в Украине.

Читайте такжеВіншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим рокомРанее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. В то же время предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний решил заняться реформированием Рождества. По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными.

Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.

Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.