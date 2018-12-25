Католическое Рождество: яркие поздравления в прозе, стихах и открытках

25 декабря Украина отмечает католическое Рождество – официальным выходным. А кто-то празднует этот день по всем канонам: с праздничным столом, походом в церковь и, конечно же, с теплыми душевными поздравлениями с Рождеством для родных и близких.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахПравославные же украинцы отметят Рождество Христово 7 января 2019 года. Ранее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. В то же время предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний решил заняться реформированием Рождества. По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными.

В 2018 году украинцы получили длинные выходные в декабре-2018 благодаря католическому Рождеству. Они выпали на 23, 24 и 25 декабря.

Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.

Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

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С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

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25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную, зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!

Поздравления с Рождеством: короткие смс

3 смс - 146 символов:

Поздравляем с радостным праздником католического Рождества, желаем мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни.

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3 смс - 181 символ:

25-е число —

Наступило Рождество.

Ароматная индейка

Просит — соуса подлей-ка!

Пусть рождественский ваш стол

Соберет гостей со сто!

100 "спасибо" — это вам,

Благодарность — Небесам!

***

3 смс - 189 символов:

В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в ваш дом удачу, а любимые согреют в холодные вечера!

***

3 смс - 176 символов:

Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира:

Осенит Господь добром

Все, что сердцу мило.

И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!

***

3 смс - 192 символа:

Всех католиков сегодня

Поздравляем с Рождеством,

Счастья, радости, здоровья

И улыбок полный дом!

Пусть загаданное станет

Все реальностью для вас,

И пусть светлою звездою

Осветится путь сейчас!

Поздравления с Рождеством прикольные

Поздравляю с Рождеством!

Празднуй ты его с умом:

Чтоб не лечь лицом в салат

И в семье был мир и лад.

Счастье пусть к себе поманит

И доходами одарит,

Целый денежный мешок

Пусть тебя повергнет в шок!

***

Ты на коляду возьми

Мешочек пообъемней:

Деньги сбережешь свои,

А банкет нескромный

На халяву соберешь!

Чудно праздник проведешь!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать от чистого сердца хочу, чтобы всегда было так: желудок сытым, карманы набиты богатством, голова полна светлых идей, душа пьяна от счастья, а сердце устремлено по курсу любви и удачи.

***

В день рождественский, морозный

Пожелать хочу серьезно:

Крепости, здоровья, силы,

Чтоб простуда не "скосила";

Добрых мыслей и надежд,

Модных новеньких одежд,

В финансах пополнения,

Да и вообще, везения!

***

Иди по жизни с Богом

Старайся не грешить —

Ну, разве что немного

И только от души!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от души, чтобы стол ломился от вкусностей и деликатесов, чтоб за этим столом собирались дорогие сердцу человечки, чтобы в доме, куда не кинься, валялись деньги, чтобы счастье было липучим и приставучим и никуда не смогло от тебя удрать.

***

Пусть никакая в мире чертовня

Мозги твои никак не заморочит.

И в этот светлый праздник Рождества

Ни капельки твой имидж не подмочит.

Католическое Рождество: поздравления в стихах

Пусть сердце засияет в Рождество,

В судьбе царят лишь теплота, достаток,

И только счастье правит торжеством,

Удача пусть оставит яркий отпечаток.

Пусть жизнь играет радости струной.

Желаем Вам здоровья, процветания.

Успехом пусть искрится дом большой,

Все исполняются мечты и пожелания!

***

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!