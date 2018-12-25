Католическое Рождество: яркие поздравления в прозе, стихах и открытках

Главред самые красивые и веселые пожелания на Рождество.
25 декабря Украина отмечает католическое Рождество – официальным выходным. А кто-то празднует этот день по всем канонам: с праздничным столом, походом в церковь и, конечно же, с теплыми душевными поздравлениями с Рождеством для родных и близких.
Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахПравославные же украинцы отметят Рождество Христово 7 января 2019 года. Ранее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. В то же время предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний решил заняться реформированием Рождества. По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.
Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.
Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.
Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными.
В 2018 году украинцы получили длинные выходные в декабре-2018 благодаря католическому Рождеству. Они выпали на 23, 24 и 25 декабря.
Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.
Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.
Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
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С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.
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25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную, зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым. Желаю тебе всего самого хорошего, яркого и удивительного! С Рождеством, с новой сказкой и с новой жизнью!
Поздравления с Рождеством: короткие смс
3 смс - 146 символов:
Поздравляем с радостным праздником католического Рождества, желаем мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни.
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3 смс - 181 символ:
25-е число —
Наступило Рождество.
Ароматная индейка
Просит — соуса подлей-ка!
Пусть рождественский ваш стол
Соберет гостей со сто!
100 "спасибо" — это вам,
Благодарность — Небесам!
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3 смс - 189 символов:
В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в ваш дом удачу, а любимые согреют в холодные вечера!
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3 смс - 176 символов:
Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром
Все, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
***
3 смс - 192 символа:
Всех католиков сегодня
Поздравляем с Рождеством,
Счастья, радости, здоровья
И улыбок полный дом!
Пусть загаданное станет
Все реальностью для вас,
И пусть светлою звездою
Осветится путь сейчас!
Поздравления с Рождеством прикольные
Поздравляю с Рождеством!
Празднуй ты его с умом:
Чтоб не лечь лицом в салат
И в семье был мир и лад.
Счастье пусть к себе поманит
И доходами одарит,
Целый денежный мешок
Пусть тебя повергнет в шок!
***
Ты на коляду возьми
Мешочек пообъемней:
Деньги сбережешь свои,
А банкет нескромный
На халяву соберешь!
Чудно праздник проведешь!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым и пожелать от чистого сердца хочу, чтобы всегда было так: желудок сытым, карманы набиты богатством, голова полна светлых идей, душа пьяна от счастья, а сердце устремлено по курсу любви и удачи.
***
В день рождественский, морозный
Пожелать хочу серьезно:
Крепости, здоровья, силы,
Чтоб простуда не "скосила";
Добрых мыслей и надежд,
Модных новеньких одежд,
В финансах пополнения,
Да и вообще, везения!
***
Иди по жизни с Богом
Старайся не грешить —
Ну, разве что немного
И только от души!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю от души, чтобы стол ломился от вкусностей и деликатесов, чтоб за этим столом собирались дорогие сердцу человечки, чтобы в доме, куда не кинься, валялись деньги, чтобы счастье было липучим и приставучим и никуда не смогло от тебя удрать.
***
Пусть никакая в мире чертовня
Мозги твои никак не заморочит.
И в этот светлый праздник Рождества
Ни капельки твой имидж не подмочит.
Католическое Рождество: поздравления в стихах
Пусть сердце засияет в Рождество,
В судьбе царят лишь теплота, достаток,
И только счастье правит торжеством,
Удача пусть оставит яркий отпечаток.
Пусть жизнь играет радости струной.
Желаем Вам здоровья, процветания.
Успехом пусть искрится дом большой,
Все исполняются мечты и пожелания!
***
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!