"У меня были опасения": Трамп рассказал о тайном визите в Ирак

Мелания и Дональд Трамп тайно посетили Ирак / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время недавнего засекреченного перелета в Ирак испытывал беспокойство по ряду причин.

"Я беспокоился за институт президентства. Не за себя лично. Я беспокоился за первую леди, скажу я вам", - сообщил президент США журналистам после посадки на авиабазе Аль-Асад к западу от Багдада, передает Интерфакс.

Трамп рассказал, что ему с супругой пришлось лететь в абсолютно темном самолете.

"Кромешная тьма. Я был на многих самолетах. Все типов, форм и размеров... Так были ли какие-то опасения у меня? Да, у меня были опасения", - добавил он.

В Белом доме заявили, что Трамп с женой посетили Ирак 26 декабря. Поездка прошла в условиях секретности и была первым визитом американского лидера в "горячую точку".

"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу, и чтобы поздравить их с Рождеством", - говорится в сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что США начали вывод своих войск из Сирии.

Позже стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести через несколько недель свои войска из Афганистана.