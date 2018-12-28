Журналисты The Times спрогнозировали, когда Путин пойдет на мир с Украиной

Владимир Путин / кадр из трансляции

Владимир Путин, вступая в двадцатый год своего пребывания во главе России, столкнется с новыми и сложнейшими вызовами.

Совсем недавно полностью лояльный к нему спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Конституцию РФ стоит изменить - чтобы снять все ограничения на управление страной, сообщает авторитетное и легендарное издание The Times.

В последнее годы россияне стали заметными игроками на Ближнем Востоке и активно готовятся к конфликтам за контроль над морскими путями в Арктике. Причем и в США, и в Евросоюзе не хотят всерьез отвечать на российские авантюры. Плюс несколько подорожала нефть - главный экспортный продукт Кремля.

Однако, журналисты полагают, что все усилия и Путина, и его подчиненных имеют перед собой одну цель - отвлечь внимание населения от прогнозируемого в 2019-м глубокого социального кризиса в России.

"В 2019 году Путин, скорее всего, будет вынужден провести структурные и политические реформы. Это означает, что ему нужно найти дорогу обратно в Европу. А чтобы сделать это, ему придется заключить мир с Украиной", - считают британские журналисты.

Кроме того, российские власти, скорее всего, продолжат попытки "расколоть" альянс стран Запада и добиться снятия санкций с РФ

"Ответ Кремля на санкции заключался в том, чтобы бросить свои внешнеполитические усилия и энергию спецслужб на попытки расколоть западный альянс. В долгосрочной перспективе эти шитые белыми нитками маневры больше навредят России, чем увеличат ее силу, престиж и прогресс за рубежом, так же как и популярность Путина дома. Появились признаки того, что эта "перспектива" уже наступила", - подытожили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США назвали самый сильный страх Путина.