В Госдуме опустились до угроз Меркель и Макрону за заявление по украинским морякам

В Госдуме опустились до угроз Меркель и Макрону / ТВ Центр

Вмешательство в "процесс правосудия" в РФ может стать предметом внимания правоохранительных органов.

Таким образом спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с требованием освобождения захваченных РФ украинских моряков.

"Что касается требования освобождения моряков, — есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд. Мы должны жить в едином правовом пространстве, думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов. Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права", — заявил Володин.

Он решил, что ни в одной цивилизованной стране мира такие высказывания политиков "не проходят незамеченными".

"Было бы правильно думать, прежде чем делать такие заявления", — добавил спикер ГД.

Напомним, в МИД России Меркель и Макрона призвали отказаться от двойных стандартов.