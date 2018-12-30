Угроза ядерного удара: окружение Путина не захочет в рай вместе с ним — волонтер

В РФ окружение Владимира Путина не захочет в рай вместе с ним, сообщил волонтер / Reuters

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега считает, что в Российской Федерации окружение президента Владимира Путина, имея выбор — отправиться в рай вместе с ним или отправить в рай только его, выберет второй вариант.

Глава России немного переоценил количество религиозных людей в стране, рассказал активист во время чата на Главреде, комментируя заявление Путина о возможном применении против РФ ядерного оружия.

Собеседник полагает, что российский лидер сумасшедший, но не настолько, чтобы использовать ядерное оружие.

"Я думаю, что он немного переоценил количество религиозных людей в России, особенно тех, которые хотят с ним в один рай... Его окружение, имея выбор — отправиться в рай вместе с ним или отправить в рай только его, выберет второй вариант", — заявил Дейнега.

Напомним, Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".